Раскрыты автомобили, названия которых в переводе означают что-то мерзкое

Новоиспеченным родителям порой приходится непросто при выборе имени для новорожденного. И примерно такую же дилемму испытывают некоторые автомобильные компании, когда подбирают для своих машин названия.

Иногда они могут звучать удачно на одном языке, но на другом означать что-то неприятное.

Buick LaCrosse

Несмотря на то, что канадцы в большинстве своем говорят по-английски, их сленг сильно отличается от американского. К примеру, полноразмерный седан LaCrosse от Buick в США не вызывает никаких противоречивых эмоций, но в Канаде слово «lacross» является сленговым обозначением «онанизма».

Audi e-tron

Audi использует название e-tron для обозначения электрических моделей. И если в большинстве стран такое слово звучит вполне обычно, то во Франции многие люди посмеиваются над ним, ведь в переводе «Etron» означает «фекалии».

Daihatsu Scat

Одно из худших названий в автомобильной промышленности. Ведь самый безобидный перевод слова «scat» звучит как «помет». Несмотря на то, что в Daihatsu сильно прогадали с именем внедорожника, сама машина была прекрасна.

Mitsubishi Pajero

Популярный внедорожник Mitsubishi, который пришлось переименовать для испаноязычных стран в Montero. И связано это было с тем, что на испанском языке словом Pajero называют «онанистов».

Hyundai Kona

У большинства людей название компактного кроссовера Hyundai ассоциируется с кофе и районом Гавайев, но не в Португалии, где популрный «паркетник» в определенный момент решили переименовать в Kauai.

Дело в том, что на португальском сленге «cona» означает в самом невинном варианте женские половые органы, а в более традиционном кое-что похлеще.