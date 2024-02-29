Раскрыты автомобили, которые советуют к покупке в 2024 году

У покупателей по всему миру есть широкий выбор новых автомобилей в 2024 году, но какие из них считаются лучшими? Ответить на этот заурядный вопрос взялись специалисты крупнейшего аналитического агенства в мире «Consumer Reports».

Сотрудники этого издания выбрали лучшие модели в различных ценовых категориях и классах на основе проведенных тестов. Самыми распространенными автомобилями в ТОП-е стали машины Subaru и Toyota.

В категории субкомпактных кроссоверов автомобилем, который стоит покупки в 2024 году, оказался Subaru Crosstrek. Лучшим гибридом был назван Toyota Prius, а в классе компакт-кроссоверов победа досталась Subaru Forester.

В номинации «Малолитражный автомобиль» первенствовала Mazda3, тогда как лучшим выбором в 2024 году в классе среднеразмерных седанов стала гибридная Toyota Camry.

Лучшим пикапом назвали Ford Maverick и Maverick Hybrid, а идеальным выбором в категории среднеразмерных SUV оказался Toyota Highlander.

Замкнули рейтинг «Лучший роскошный кроссовер 2024 года» в лице BMW X5 и BMW X5 Hybrid, а также победитель в номинации «Электромобиль» Tesla Model Y.