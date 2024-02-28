Раскрыты автомобили, интерес к которым за год резко вырос  

Интерес к тем или иным машинам чаще всего измеряется показателем их продаж, но иногда для этого используются менее популярные методы.

Одним из них поделилась компания «Hippo Leasing», проанализировавшая количество запросов со стороны пользователей в самом популярном поисковике на планете – Google. В подборку вошли запросы, идущие к нему из США и Великобритании.

Данные, собранные в ходе исследования, включили в себя 340 новых электрических, гибридных и автомобилей с ДВС. Всех их называют самыми востребованными в 2024 году, но наиболее популярными по росту интереса оказались только три модели.

На первой позиции в списке лучших расположился японский паркетник Lexus LBX. Самозаряжающийся гибридный компактный кроссовер увеличил интерес к себе по сравнению с прошлым годом на 45000%.

Вторая строчка досталась шведской модели Volvo EX30 с ростом в 1986% к 2023 году.

Замкнул тройку еще один японец – минивэн Lexus LM, показавший рост по отношению к предыдущему году в 1326%.