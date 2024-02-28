Назван автопроизводитель, выпускающий лучшие машины: это не Toyota с Lexus и даже не Honda

В современном мире автомобили BMW не имеют той славы, которая была у этого баварского автопроизводителя в 80-е или 90-е годы. Более того, многие владельцы японских и даже китайских машин нередко подшучивают над «бмвистами» за их манеру езды и чрезвычайную ненадежность автомобилей, на которых они ездят. Но у фанатов немецкого автогиганта теперь есть чем ответить.

Накануне известное аналитическое агенство «Consumer Reports» опубликовало свой ежегодный рейтинг брендов. И в нем неожиданным образом первое место досталось как раз BMW.

Согласно исследованию, проведенному американским журналом, именно BMW обладает лучшей линейкой машин в 2024 году (82 балла из 100). Компания получила наибольший балл на основе оценки каждой отдельной модели по таким показателям как: результат дорожных испытаний, показатели безопасности, надежности, а также удовлетворенности со стороны владельцев.

Вместе с тем, в списке худших оказалось без сюрпризов. Jaguar, Land Rover и Jeep заняли последние места в рейтинге.

Плохие результаты продемонстрировали также Alfa Romeo и Mercedes-Benz, расположившись только на 28-й и 29-й позициях, а Cadillac, Genesis и Infiniti оказались примерно в середине – на 14-м, 15-м и 16-м местах соответственно.

Audi и Acura справились лучше, но все равно не смогли попасть в ТОП-10, заняв 11-е и 12-е место.

Что касается конкурентов BMW в списке лучших, то по 2 балла ему уступили Subaru и Porsche, а три балла проиграли Honda, Lexus и Mini. Kia, Mazda и Toyota стали седьмой, восьмой и девятой соответственно, а замкнул десятку Hyundai с результатом в 76 баллов из 100.