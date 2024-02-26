Купить Toyota Land Cruiser можно будет задешево: что известно о таком внедорожнике

Одной из самых интересных новинок компании Toyota в сегменте SUV должен стать некий внедорожник, который войдет в семейство Land Cruiser, но окажется гораздо доступнее актуальных машин с индексами 250 и 300.

Анонс такого автомобиля состоялся еще в прошлом году, а на этот год запланированы основные работы, которые собираются завершить к его последнему кварталу. Что известно о перспективном внедорожнике «Тойоты» рассказали авторы портала «Best Car».

Японское издание выпустило новый номер одноименного журнала, в котором раскрыло подробности о «дешевом» Land Cruiser.

По их информации, серийный вариант машины назовут Land Cruiser FJ, хотя изначально планировалось, что автомобилю будет присвоено имя Land Cruiser Mini.

Предполагается, что автомобилю достанется дизайн, роднящий его со старшими моделями (250 и 300), но размеры кузова окажутся гораздо компактнее и будут близки к популярному «паркетнику» Toyota Corolla Cross (4,5-метров в длину и 1,8-метра в ширину).

Машине будет спроектирована на платформе с лестничной рамой, которая обеспечит модели высокие возможности на бездорожье, а также высокий клиренс.

Под капотом расположится рядный 2,7-литровый бензиновый двигатель, мощность которого пока не называется, но, скорее всего, составит более 160 лошадиных сил. В качестве коробки передач машине выступит классический «автомат», а привод будет полным.

Премьеру новый компактный внедорожник Toyota должен справить уже в декабре 2024 года. Сколько он будет стоить сказать сложно, но со 100-процентной вероятностью машина окажется заметно дешевле своих родственников Land Cruiser 250 и 300.