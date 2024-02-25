Названы самые сумасшедшие названия автомобилей 

Придумать удачное название автомобиля бывает непросто, особенно когда маркетологи хотят связать его с теми качествами машины, о которых будут много говорить в рекламе. Чаще всего они справляются с этой задачей, но порой подобрать идеальное имя им не удается и автомобиль выпускают на рынок с названием, придуманным наспех.

Журнал «Driving Line» назвал восемь самых сумасшедших названий машин, которые действительно использовались в автопроме.

Isuzu Mysterious Utility Wizard («Таинственный мастер утилит»)

Внедорожник с полным приводом из 90-х, который в США продавали под именем Isuzu Rodeo, но на других рынках впоследствии сократили его оригинальное название MU Wizard. Впрочем, лучше не стало.

Mitsubishi Minica Lettuce («Салат Миника»)

Одно из самых странных названий автомобилей в истории и, возможно, единственное, в честь травянистого растения. Отличительной особенностью машины было наличие двух пассажирских дверей с одной стороны, и только одной с водительской.

Daihatsu Naked («Голый»)

Имя досталось маленькому кей-кару, который кроме необычного названия не выделялся почти ничем на фоне остальных представителей своего класса. Существует мнение, что машину назвали «голой» за то, что она выглядела так, будто ее кузову чего-то не хватает.

Mazda Laputa (на испанском «женщина легкого поведения»)

Когда маркетологи придумывали название для своего компакт-кара, они явно не учитывали, что выбранное ими слово значит в испаноязычных странах. Несмотря на это машина выпускалась более 10 лет (с 1998 по 2009 годы).

Peugeot Bipper Tepee Outdoor

Небольшой фургон Peugeot, название которого напоминает абракадабру. В имени машины оказалось слишком много слов, которые при этом не имели с машиной почти ничего общего.

Nissan Friend-Me (с английского «добавь меня в друзья»)

До какого отчаяния может дойти автомобиль, чтобы его назвали Friend-Me. Машина буквально кричала от одиночества, когда появилась в статусе концепт-кара на Шанхайском автосалоне в 2023 году. Благо, она так и не вышла на рынок, а в Nissan больше никогда не использовали это странное название.

Honda That’s («Это»)

Что может быть глупее, чем назвать машину частицей речи. Впрочем, эта Honda подходила под такой нетривиальный нейминг, ведь представляла собой скорее не автомобиль, а узкую коробку на маленьких колесиках.

Tang Hua Detroit Fish («Детройтская рыба»)

Замыкает список самых сумасшедших автомобильных названий имя машины, которой нельзя было ездить по общественным дорогам. Вместо этого она должна была выводить питчера на бейсбольную насыпать из центра поля. Впрочем, это совсем не дает объяснения тому, почему ее назвали «детройтской рыбой».