Самый надежный автомобиль всех времен вернулся в производство 

Компания Cyan Racing является давним партнером Volvo в области гоночных автомобилей и занимается тем, что готовит как «заряженные», так и спортивные модификации моделей этого шведского автопроизводителя. Одной из ее свежих новинок стал проект Volvo P1800, представляющий собой возрожденное в современном виде оригинальное купе образца 1963 года.

Первый экземпляр машин, которые собирают вручную, уже продан. За него покупатель выложил впечатляющие 650 тысяч евро или 65 миллионов рублей по текущему курсу. Столь высокая цена объясняется тем, что оригинальный P1800 был не обычным автомобилем в линейке Volvo, а знаменитым.

Так, к примеру, это купе прославилось как самая надежная машина в истории, войдя в Книгу рекордов Гиннеса благодаря невероятному пробегу, составившему 5 миллионов 150 тысяч пройденных километров.

Современная вариация самого выносливого автомобиля на планете обладает дизайном, схожим с оригиналом, но имеет гораздо более легкий вес (1,1 тонны) благодаря использованию в конструкции своего кузова углеволокна.

Машине достались широкие крылья, светодиодные фары и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, а также салон, отделанный натуральной кожей и дорогой тканью, дополняет который изготовленный из титана каркас безопасности.

Приводит в движение машину 2-литровый мотор с турбонаддувом, устанавливающийся в модель S60 TC1. Его мощность может быть как 350, так и 420 лошадиных сил в зависимости от версии. Связку двигателю составляет 5-скоростная «механика».

Следующие единичные экземпляры Volvo P1800 Cyan GT покупатели смогут приобрести не раньше, чем через год, когда их соберут вручную на заводе Cyan Racing в Швеции.