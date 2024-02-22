В Россию привезли самый роскошный корейский кроссовер 

В линейке Genesis (входит в Hyundai) автомобиль GV80 значится с 2020 года. В 2023 году он пережил плановую модернизацию, в ходе которой обзавелся новым дизайном, оснащением и купе-версией. Все это время машина считается самым роскошным корейским кроссовером.

Раньше ее продавали в России официально, но сегодня поставки GV80 ведутся параллельными импортерами. Накануне выяснилось, что к нам прибыла очередная партия таких машин. Причем это может быть последний их завоз перед существенным подорожанием.

По информации Daily-Motor.Ru, российские «серые» дилеры начали торговать кроссоверами Genesis GV80 2024 года выпуска. Автомобили являются новыми и привезены к нам напрямую из Южной Кореи.

Это машины с классическим и купеобразным кузовом, оснащенные как 2,5 и 3,5-литровыми бензиновыми моторами мощностью 304 и 379 лошадиных сил соответственно, так и 3-литровыми дизелями на 249 л.с. Ассистирует им автоматическая коробка передач и система полного привода.

Цены на самый роскошный на сегодняшний день корейский кроссовер в России стартуют от 6 миллионов 500 тысяч рублей и доходят до 10 миллионов 500 тысяч рублей, но в ближайшие месяцы практически наверняка станут еще выше. И вот почему.

С 24 февраля этого года в Южной Корее вступает запрет на экспорт в РФ машин с двигателями, объем которых превышает отметку в 1,9-литра. Разумеется, ввоз на наш рынок больших «корейцев» не остановится (делать это будут через третьи страны), но такие машины серьезно подорожают.