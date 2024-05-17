В России упала цена на самый надежный среднеразмерный седан на планете

Несмотря на то, что сегмент среднеразмерных седанов переживает непростые времена, такие автомобили все еще остаются востребованы в отдельных странах, особенно когда речь заходит о надежных моделях. Накануне одна из таких машин добралась до России. Причем заметно подешевев по сравнению с прошлым годом.

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, в РФ приехала свежая партия седанов Honda Accord. Это автомобили 2024 производственного года, которые прибыли к нам из Китая. Их оснащение включает в себя 1,5-литровый турбомотор на 192 лошадиные силы, а также 2-литровый агрегат в составе гибридной силовой установки, выдающий 204 л.с. В качестве трансмиссии в обоих случаях используется вариатор.

Длина 4-дверки составляет почти 5-метров, ширина – 1,9-метра, высота – 1,4-метра, а размер колесной базы равен 2,8-метрам.

Интересный момент, касающийся Honda Accord, связан с тем, как эту машину позиционируют в мире.

Согласно исследованию агентства «iSeeCars», именно «Аккорд» является самым надежным среднеразмерным седаном на планете в 2024 году с оценкой в 9,3 балла из 10. Представитель модельного ряда Honda опережает по этому показателю бестселлер Toyota Camry (на 0,4 балла).

Новое поколение «Аккордов» приехало в Россию еще в прошлом году, но машины нового модельного года оказались заметно дешевле предшественников.

Так, к примеру, если в 2023-м году за такие седаны просили от 4 миллионов 340 тысяч рублей, то сегодня минимальной ценой для них называется сумма в 3 миллиона 600 тысяч рублей.