В Россию начали ввозить новый большой, но малоизвестный кроссовер Ford 

Еще не так давно компания Ford имела в России совместное предприятие с Sollers, но сегодня этот автопроизводитель не только не выпускает свои машины в РФ, но и не ввозит их официально из-за границы. Вместо этого «Форды» приезжают к нам благодаря параллельному импорту. И порой он приносит с собой крайне необычные модели.

Daily-Motor.Ru связался с несколькими «серыми» автосалонами, выяснив, что накануне в Россию была ввезена небольшая партия кроссоверов Ford Equator. Все машины были выпущены в 2024 году и прибыли в РФ из Китая, где их собирают на совместном заводе Jianglong-Ford.

Ford Equator представляет собой крупный вседорожник, который по габаритам опережает даже Everest. Его длина равна 4,9-метрам, ширина – 1,9-метрам, высота – 1,8-метрам, а размер колесной базы составляет 2,9-метра.

Машина выделяется на фоне остальных кроссоверов «Форд» своей полуовальной решеткой радиатора с аккуратно вписанными в нее по бокам дневными ходовыми огнями необычной формы.

Внутри Equator обладает 3-рядным интерьером, местами напоминающим современные Mercedes-Benz. К примеру, «торпедо» в нем оснащено массивным экраном мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, объединенными в общий кластер.

Приводит в движение большой кроссовер Ford 2-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost, выдающий 224 лошадиные силы и 360 Нм крутящего момента. Вместе с ним трудится роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, а также система переднего или полного привода.

Цены на новый кроссовер, о котором не знают нигде, кроме Китая, в России начинаются от 4 миллионов 290 тысяч рублей.