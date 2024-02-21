Новое поколение Mitsubishi Delica (D:6): машина изменится до неузнаваемости

Mitsubishi Delica D:5, представляющий собой нечто среднее между минивэном и кроссовером, продается с далекого 2007 года. За последние без малого 20 лет машина практически не менялась, но вскоре ее может ожидать долгожданная смена поколения. Как будет выглядеть Delica D:6 накануне показали независимые дизайнеры из Японии.

Автомобильный журнал из «Страны восходящего солнца» под названием «BestCarWeb» опубликовал первые рендеры дизайна свежей «Делики», судя по которым машина претерпит существенные перемены в экстерьере.

В своей работе художники черпали вдохновение с концепт-кара D:X Concept образца осени прошлого года (на изображении ниже), считающегося предвестником нового поколения Delica, но постарались сделать машину чуть менее футуристичной и более подходящей под реальные дорожные условия.

Новый японский минивэн приобрел переделанный передний бампер, а также лишился Т-образной светодиодной оптики, которую заменили L-образные блоки. У машины появились полноценные зеркала заднего вида, а также более выраженный пластиковый обвес по периметру кузова, и выдвижные ручки.

Нынешняя «Делика» построена на шасси кроссовера Outlander. И, похоже, что новая генерация этой модели сохранит эту платформу. Вместе с тем, машина незначительно увеличится в габаритах (длина достигнет 4,8-метров, а ширина и высота будут равны 1,8-метрам). Максимальный дорожный просвет составит около 20 см.

Инсайдеры утверждают, что в модели D:6 инженеры Mitsubishi постараются сделать ее кузов максимально жестким на скручивание, что позволит ей демонстрировать лучшую управляемость и быть удобнее на бездорожье. За систему полного привода в ней будет отвечать технология S-AWC, а в качестве двигателя задействуют высоконадежную гибридную систему PHEV.

Премьера нового поколения Delica должна состояться в 2025 году.