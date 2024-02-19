Skoda выпустит новый дешевый компактный кроссовер, который может добраться до России

Skoda работает над новым небольшим кроссовером, который расположится на самой нижней ступени в SUV-гамме компании. Автомобиль собираются продавать на развивающихся рынках, до которых машина доберется примерно в 2025 году, но имеет шансы приехать и в РФ. Свежие подробности об этом автомобиле раскрыли журналисты издания «ICN».

Инсайдеры из Индии заявляют, что новый и пока безымянный компактный «паркетник» Skoda станет самой короткой моделью в гамме бренда с длиной менее 4 метров. В его основу должна лечь модифицированная платформа MQB AO IN, на которой ранее были построены Skoda Slavia, а также VW Tiguan и VW Virtus.

В качестве движущей силы для новинки хотят использовать литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор, выдающий 110 лошадиных сил. Связку ему составит механическая коробка передач или классический «автомат».

Альтернативным вариантом для кроссовера может стать полуторалитровый двигатель TSI, сопряженный с МКПП или «роботом». Кроме того, ходят слухи, что автомобиль унаследует у родственного Skoda Kodiaq сиденья, настройки подвески и информационно-развлекательную систему.

Официальная премьера машины запланирована на весну следующего года (ориентировочно – в марте). Помимо Индии и стран Юго-Восточной Азии, автомобиль будут продавать на рынках Ближнего Востока и Северной Африки, откуда он с большой вероятностью (по параллельному импорту) доберется и до России.

Новинка Skoda должна составить конкуренцию таким популярным в Азии моделям как Hyundai Venue и Kia Sonet.