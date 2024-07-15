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Новое поколение Skoda Kodiaq удивило своей безопасностью

В России за него просят от 4 миллионов рублей

Текст: Михаил Романченко
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Премьера нового поколения чешского семейного кроссовера Skoda Kodiaq состоялась прошлой осенью, а в начале 2024-го года машина вышла в продажу в Европе и за пределами «Старого Света». 

На днях независимая организация Euro NCAP провела первые испытания этой генерации модели на безопасность, результаты которой удивили своими высокими баллами.

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Вторая итерация одного из самых популярных кроссоверов Skoda получила 5-звездочный рейтинг, заработав 89 баллов за защиту взрослых пассажиров, впечатляющие 83 балла за защиту детей, 78 баллов за работу систем помощи водителю, а также 82 балла за защиту пешеходов и велосипедистов. 

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Напомним, в новом поколении Kodiaq немного изменился в габаритах, прибавив в длину по сравнению с предшественником 61 мм (до 4,7-метров), но при этом сохранил прежний размер колесной базы в 2,8-метра.

Автомобиль немного поменялся внешне, а также впервые обзавелся подзаряжаемой гибридной версией.

С недавнего времени Skoda Kodiaq второй генерации стали доступны в том числе на российском рынке. Машины завозят по параллельному импорту «серые» дилеры, которые просят за них минимум 4 миллиона рублей. 

Фото:Euro NCAP

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