Новое поколение Skoda Kodiaq удивило своей безопасностью

Премьера нового поколения чешского семейного кроссовера Skoda Kodiaq состоялась прошлой осенью, а в начале 2024-го года машина вышла в продажу в Европе и за пределами «Старого Света».

На днях независимая организация Euro NCAP провела первые испытания этой генерации модели на безопасность, результаты которой удивили своими высокими баллами.

Вторая итерация одного из самых популярных кроссоверов Skoda получила 5-звездочный рейтинг, заработав 89 баллов за защиту взрослых пассажиров, впечатляющие 83 балла за защиту детей, 78 баллов за работу систем помощи водителю, а также 82 балла за защиту пешеходов и велосипедистов.

Напомним, в новом поколении Kodiaq немного изменился в габаритах, прибавив в длину по сравнению с предшественником 61 мм (до 4,7-метров), но при этом сохранил прежний размер колесной базы в 2,8-метра.

Автомобиль немного поменялся внешне, а также впервые обзавелся подзаряжаемой гибридной версией.

С недавнего времени Skoda Kodiaq второй генерации стали доступны в том числе на российском рынке. Машины завозят по параллельному импорту «серые» дилеры, которые просят за них минимум 4 миллиона рублей.