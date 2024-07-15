Новый субкомпактный кроссовер Skoda дебютирует в январе 2025 года

Skoda плодотворно расширяет линейку своих моделей в перспективном сегменте SUV. И активно взялась за субкомпактный класс. Об одном из проектов, который вскоре в него войдет, стали известны первые подробности.

Информацией о небольшом чешском «паркетнике», продавать который собираются по всему миру, поделилось издание «Autocarindia». По данным журналистов, ссылающихся на собственные сведения внутри компании, новинка дебютирует к январю 2025 года, а в продажу поступит к марту.

Название для автомобиля пока не выбрано, но известно, какая платформа ляжет в его основу. По данным инсайдеров, машину построят на укороченной итерации «тележки» MQB A0 IN, ранее использовавшейся в проектах Skoda Kushaq и Slavia, а также Volkswagen Virtus и Taigun.

Внешне новинке предстоит оказаться близким к концепт-кару Skoda Epiq, а в салоне унаследовать решения тех же Kushaq и Slavia.

Под капотом машины расположится литровый бензиновый мотор TSI, сопряженный либо с МКПП, либо с автоматической коробкой передач (классический гидротрансформатор).

На развивающихся рынках новинка «Шкоды» бросит вызов таким моделям как: Hyundai Venue, Kia Sonet, Renault Kiger и Nissan Magnite. Другие подробности об этом перспективном проекте чехов должны раскрыть ближе началу следующего года.