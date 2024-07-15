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Новый субкомпактный кроссовер Skoda дебютирует в январе 2025 года

Известны первые подробности

Текст: Алексей Шмидт
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Skoda плодотворно расширяет линейку своих моделей в перспективном сегменте SUV. И активно взялась за субкомпактный класс. Об одном из проектов, который вскоре в него войдет, стали известны первые подробности. 

Информацией о небольшом чешском «паркетнике», продавать который собираются по всему миру, поделилось издание «Autocarindia». По данным журналистов, ссылающихся на собственные сведения внутри компании, новинка дебютирует к январю 2025 года, а в продажу поступит к марту. 

Название для автомобиля пока не выбрано, но известно, какая платформа ляжет в его основу. По данным инсайдеров, машину построят на укороченной итерации «тележки» MQB A0 IN, ранее использовавшейся в проектах Skoda Kushaq и Slavia, а также Volkswagen Virtus и Taigun. 

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Внешне новинке предстоит оказаться близким к концепт-кару Skoda Epiq, а в салоне унаследовать решения тех же Kushaq и Slavia. 

Под капотом машины расположится литровый бензиновый мотор TSI, сопряженный либо с МКПП, либо с автоматической коробкой передач (классический гидротрансформатор). 

На развивающихся рынках новинка «Шкоды» бросит вызов таким моделям как: Hyundai Venue, Kia Sonet, Renault Kiger и Nissan Magnite. Другие подробности об этом перспективном проекте чехов должны раскрыть ближе началу следующего года. 

Источник:Autocarindia

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