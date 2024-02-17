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В Россию ввезли японский седан, который способен дать бой Toyota Camry

Его выпускают только в Китае

Текст: Алексей Шмидт
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Honda вернула в свою гамму название Inspire около шести лет назад, присвоив его альтернативной версии седана Accord, предназначенной для китайского рынка. Автомобиль, как и его оригинал, является прямым конкурентом бестселлера Toyota Camry и пользуется в КНР неплохим спросом.

Накануне выяснилось, что такие машины приехали в Россию по параллельному импорту.

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Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ предложений «серых» дилеров, обнаружив среди них объявление о продаже 4-дверки Honda Inspire. Машину 2024 года выпуска ввезли напрямую из Китая, где ее сборкой занимается совместное предприятие Dongfeng Honda.

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Главные отличия седана Inspire от Accord кроются в его дизайне. Автомобиль предназначен для молодёжной аудитории и выглядит более агрессивно благодаря использованию специального обвеса, а также собственных бамперов, решетки радиатора и иной светотехники. 

Длина машины всего на 1 мм меньше, чем «Аккорд», и составляет 4979 мм. Ширина и высота автомобилей одинаковы и равны 1862 и 1449 мм соответственно.

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Ввезенный в Россию экземпляр Honda Inspire актуального модельного года оснащен полуторалитровым бензиновым «наддувным» мотором, выдающим 192 лошадиные силы и 260 Нм крутящего момента. Ассистирует ему вариатор. 

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При этом в Китае у этой модели существует еще одна силовая установка, предлагающаяся для более дорогих версий. Это продвинутый «подзаряжаемый» гибрид e:PHEV на базе 2-литрового «атмосферника», у которого коробка передач отсутствует как таковая. 

Ценник на аналог Toyota Camry от Honda в России начинается с отметки в 3 миллиона 800 тысяч рублей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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