Toyota в следующем году выпустит сразу 3 новых вседорожника

Японский автопроизводитель Toyota продолжает расширение своей линейки моделей на развивающихся рынках. Причем основной акцент в этой стратегии сделан на супер-популярном сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники). Уже в следующем году компания планирует представить как минимум три новинки в этой категории.

Одним из первых в портфолио бренда дебютирует внедорожник Fortuner нового поколения, следом за ним свет увидит 7-местная версия бюджетного кроссовера Hyryder, а затем появится электрический SUV, который станет аналогом модели Suzuki eVX.

Подробностей о новинках компании пока немного. Ожидается, что Fortuner в свежей генерации сохранит архитектуру кузова на раме. Машина получит под капот новый 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом (гибрид). Мотор будет совместим как с ископаемым горючим, так и с углеродно-нейтральным топливом.

Внедорожник получит существенные обновления внутри и снаружи, заметно изменившись по сравнению с предшественником.

Что касается 7-местной версии кроссовера Urban Cruiser Hyryder, то она окажется длиннее обычного «паркетника» и будет выделяться на его фоне лишь незначительными штрихами в декоре.

Полностью электрический SUV «Тойоты», который построят с оглядкой на Suzuki eVX, в свою очередь получит немного другие элементы экстерьера, чем его брат-донор, но будет иметь точно такие же компоненты и силовые агрегаты.