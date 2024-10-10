Известны подробности о третьем поколении хэтчбека DS3

Компания Stellantis собирается представить в 2026 году новое, третье по счету поколение модели DS3. Машина должна вернуться к своим корням, отказавшись от не совсем удачной городской формулы вседорожника в кузове Crossback. Но помимо смены названия машину ждут другие изменения.

Обо всех них рассказали авторы французского портала «Automobile-Magazine», сопроводив эту информацию собственными рендерами новинки.

По информации западного автомобильного издания, новая генерация DS3 задействует в качестве технической базы платформу STLA Small, которая впоследствии будет использоваться в том числе в новом поколении Peugeot 208.

Оба автомобиля заявлены как полностью электрические, о чем красноречиво говорит отсутствие традиционной решетки радиатора на компьютерном изображении свежего DS3.

Что еще интереснее, для DS3 готовится спортивная версия, которая должна стать наследницей модели Citroen DS3 Racing. По слухам, инженерам дали полную свободу действий для использования всех силовых установок группы Stellantis, обладающих широким спектром мощности – от 156 до 280 лошадиных сил.

Автомобиль получит приставку к названию Performance и появится в продаже спустя некоторое время после появления обычного DS3 третьей генерации. Конкурировать ему предстоит с еще не вышедшем в продажу Lancia Ypsilon HF (он появится в 2025 году).