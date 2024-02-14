В Россию начали ввозить корейский минивэн, который ломается реже, чем «Тойоты» и «Хонды»

Сегмент минивэнов в России нельзя назвать супер-популярным. Такие машины чаще всего стараются люди с большими семьями, у которых по каким-то причинам нет возможности приобрести вместительные кроссоверы.

Впрочем, даже несмотря на невысокий спрос в Россию такие машины по-прежнему ввозят. А недавно их список пополнился лучшим представителем этого класса с точки зрения надежности.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения «серых» дилеров, обнаружив объявления о продаже в РФ новых минивэнов Kia Carnival 2024 года выпуска. Машины привезены к нам по параллельному импорту и обладают околонулевым пробегом.

Речь идет об автомобилях как дорестайлингового образца, так и рестайлингового, обновленных прошлой осенью. Все они оснащаются 3,5-литровыми моторами MPI, выдающими 294 лошадиные силы, а также 2,2-литровыми «дизелями» CRDi на 202 л.с. Ассистирует обоим автоматическая коробка передач и передний привод. Минимальный ценник – от 4 миллионов 650 тысяч рублей.

Уникальная особенность Kia Carnival кроется в его безотказности на фоне конкурентов. Недавно авторитетное издание «J.D.Power» опубликовало свежий рейтинг надежности автомобилей, в котором в сегменте минивэнов победителем оказалась именно эта корейская модель.

По подсчетам аналитиков, в случае с Carnival (он же Sedona) на каждые 100 таких машин, сошедших с конвейера за последние 3 года, приходится минимальное количество неисправностей в классе, благодаря чему «кореец» опережает таких японских грандов как Toyota Sienna и Honda Odyssey.