Их не догонят: названы самые быстрые машины в мире

«Самый быстрый автомобиль в мире». Эта фраза все чаще появляется в заголовках новостных изданий и нередко применяется к совершенно разным машинам, что выглядит странно и нелогично. Впрочем, это не совсем так, ведь определять самые быстрые автомобили можно сразу по нескольким показателям.

Daily-Motor.ru раскрыл список самых динамичных машин на планете сразу в трех категориях, используемых для подсчета: максимальная скорость, разгон от 0 до 100 километров в час и гонка на дистанции в четверть мили.

Максимальная скорость

В 1998 году McLaren F1 установил на трассе в Германии рекорд скорости в 386,4 километра в час. Шведский Koenigsegg CCR превзошел этот показатель в 2005 году примерно на 1,6 км/ч, а затем лучшими стали несколько Bugatti с максималкой в 435 км/ч, а также Koenigsegg Agera RS, разогнавшийся до 447 км/ч.

В 2019-м году Bugatti вернул себе украденную корону с моделью Chiron Super Sport, преодолев барьер в 480 км/ч.

Сегодня на звание автомобиля с самой высокой максимальной скоростью претендует Koenigsegg Jesko Absolut, который еще не протестирован, но по заявлению компании способен разгоняться до 531 км/ч.

Разгон от 0 до 100 км/ч

30 лет назад почти любой автомобиль, который был способен разогнаться до 100 км/ч за 5 секунд или меньше, считался невероятно быстрым. Но сегодня такие цифры покоряются даже многим внедорожникам, не предназначенным для динамичной езды.

Самой быстрой машиной по этому показателю сегодня является Dodge Challenger SRT Demon 170. Он способен достигать отметки в 100 км/ч при старте с места всего за 1,66-секунды. На втором месте идет электрический Rimac Nevera с разгоном до «ста» за 1,74-секунды, а также его конкурент Pininfarina Battista (1,79-секунды).

Гонка на четверть мили (402 метра)

Дистанция, использующаяся в дрэг-рейсинге, была придумана в США в 1951 году и используется по сегодняшний день.

Самым быстрым автомобилем в мире в этой категории в 2024 году считается электрический гиперкар Pininfarina Battista, способный преодолеть ее за 8,55 секунды. Он опережает Rimac Nevera с 8,58-секундами. Тогда как лучшим среди автомобилей с бензиновыми двигателями является Dodge Challenger SRT Demon 170 (8,91-секунды).