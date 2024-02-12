Сломаются в любой момент времени: раскрыты самые ненадежные подержанные машины

Вторичный рынок позволяет приобрести машину с существенным дисконтом по сравнению с покупкой ее новой, но таит в себе немало рисков. К примеру, можно выбрать вариант, который даже в случае внимательного обращения со стороны предыдущего владельца рискует испортить жизнь своего нового обладателя.

Журналисты британского издания «WhatCar» составили список из трех таких машин на основе собранной статистики среди владельцев в «Туманном Альбионе». Рассматривались автомобили возрастом от 6 до 20 лет.

3 место: Land Rover Discovery (2004-2017)

Тройку худших открыл местный практичный и роскошный внедорожник, который способен уместить внутри семью из семи человек и при необходимости проехать там, где легковушка будет неспособна. Но с надежностью у него настоящая беда.

Согласно подсчетам, от неисправностей страдает почти половина владельцев таких машин (43%), среди которых большая часть жалоб приходится на их двигатель.

Кроме того, немало негативных отзывов приходит на электрику внедорожника, которая требует длительного и дорогостоящего ремонта. Рейтинг надежности – 44,6%.

2 место: дизельная Skoda Octavia (2004-2013)

Половина владельцев Octavia 2004-2013 годов выпуска с двигателями, работающими на «тяжелом» топливе, сетуют на большой список неисправностей, которые способны вывести из строя их машины в любой момент времени.

В их числе чаще всего упоминаются неисправности кондиционера, тормозов, двигателя и подвески. При этом 20% из сломанных «Октавий» нуждается в ремонте, который длится более недели. Рейтинг надежности – 43,6%.

1 место: Peugeot 3008 (2009-2016)

Колоссальные 61% владельцев таких французских кроссоверов сообщили авторам опроса о том, что страдают от различного вида неисправностей. Основной поток жалоб на техническую часть 3008-го пришелся на проблемы с ее тормозами, коробкой передач/сцеплением, спутниковой навигацией/информационно-развлекательной системой и подвеской.

Более того, трети из вышедших из строя машин приходилось пребывать на ремонте более недели. Модель получила самую низкую оценку с точки зрения надежности, составившую всего 41,8%.