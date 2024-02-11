Маленький и недорогой Toyota Land Cruiser – как он может выглядеть

В прошлом году Toyota провела долгожданную презентацию нового поколения Land Cruiser Prado (машина получила индекс 250), в ходе которой раскрыла свои планы по расширению семейства «Крузаков».

По задумке руководства японской марки, в ближайшие годы в гамме Land Cruiser появится электрический вседорожник, а также компактная модель, которая станет самым бюджетным вариантом в этой внедорожной линейке. Как будет выглядеть такой автомобиль показали на очередных рендерах от независимых дизайнеров.

Компьютерная визуализация дешевого Land Cruiser, который, по слухам, может получить название Land Cruiser FJ, появилась на сайте «Newscarscoops».

Судя по изображению, выложенному в Сеть, машина будет обладать 5-дверным кузовом, который по размерам окажется заметно меньше, чем у Land Cruiser 250 (бывший Prado), но унаследует у этой модели множество дизайнерских элементов. В их числе: передняя часть кузова с околопрямоугольной оптикой и брутальный бампер с множеством накладок.

Дополнить общую картину должны: вентилируемый капот, большие зеркала заднего вида, а также массивные расширители арок как спереди, так и сзади, выполненные из неокрашенного пластика.

В качестве платформы для Land Cruiser FJ планируют использовать подвид архитектуры TNGA-F (GA-F), которая обеспечит машине высокую жесткость кузова на скручивание, что немаловажно для выездов на бездорожье.

Длина внедорожника составит 4390 мм, а размер колесной базы будет равен 1840 мм. Таким образом, по габаритам автомобиль расположится где-то между компактными кроссоверами Yaris Cros и Corolla Cross.

Линейка двигателей проекта сейчас засекречена, но известно, когда стоит ждать появления такого автомобиля. В продажу машина поступит в 2026 году.