«Скучный» серый больше не самый популярный цвет автомобиля в мире

Автовладельцы приостановили активные покупки автомобилей серого цвета, следует из отчета издания «Auto Trader». Более того, согласно их информации, некогда любимый многими цвет возвращается.

За последние пять-десять лет каждый пятый из новых автомобилей, проданных в мире, был выкрашен в серый оттенок. Впрочем, по итогам 2023 года наибольшее количество запросов в онлайн-журнале «Auto Trader» пришлось именно на черные машины (почти 600 миллионов), что может свидетельствовать о потере популярности серого цвета.

Несмотря на снижение интереса, серые автомобили все еще остаются на втором месте по кликам (437 миллионов), а тройку по этому показателю замыкают белые (350 миллионов переходов).

На эту тенденцию постепенно начинают обращать и автопроизводители. Так, к примеру, в прошлом году Fiat избавился от тусклых цветов, перестав выпускать серые автомобили. Вместо этого компания расширила палитру, в которую вошли несколько новых ярких оттенков: красный, оранжевый, синий, зеленый и золотой.

Самые популярные автомобильные цвета по итогам прошлого года, согласно статистике, выглядят следующим образом:

1 место – черный (587 миллионов 312 тысяч кликов);

2 место – серый (436 миллионов 223 тысячи кликов);

3 место – белый (349 миллионов 401 тысяча кликов);

4 место – синий (332 миллиона 566 тысяч кликов);

5 место – серебристый (253 миллиона 678 тысяч кликов);

6 место – красный (159 миллионов 216 тысяч кликов);

7 место – зеленый (36 миллионов 801 тысяча кликов);

8 место – оранжевый (15 миллионов 777 тысяч кликов);

9 место – желтый (11 миллионов 378 тысяч кликов);

10 место – коричневый (10 миллионов 176 тысяч кликов).