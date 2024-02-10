В Россию ввозят самый безотказный универсал в мире

Универсалы в России далеко не так популярны, как кроссоверы, внедорожники или даже седаны, но все еще пользуются на нашем рынке определенным спросом. А недавно в их числе появился автомобиль, который находится на вершине гаммы машин SW с точки зрения надежности.

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, в Россию начали привозить универсалы Subaru Outback, причем не предыдущего, а актуального 2024-го года выпуска. Все они обладают минимальными пробегами и поставляются на наш рынок в леворульных исполнениях параллельными импортерами из Южной Кореи.

Автомобили комплектуются стандартным для себя 2,5-литровым оппозитным мотором мощностью 188 лошадиных сил, а также фирменным «субаровским» вариатором Lineartronic CVT и системой полного привода.

Многие считают машину полноценным кроссовером, но в самой Subaru называют Outback универсалом повышенной проходимости. Причем, как выяснили в Великобритании, он далеко не прост и является лучшим не только в своем узконишевом сегменте, но и в целом в категории SW (по крайней мере с точки зрения безотказности).

Издание «AutoExpress» опубликовало список самых надежных семейных универсалов, в котором первая строчка досталась как раз Subaru Outback. Машина заработала в рейтинге максимальный балл в 98,70%, заслужив исключительно похвальные отзывы как от журналистов, так и от ее владельцев.

Цены на Subaru Outback 2024 года выпуска в России сегодня начинаются от 4 миллионов 890 тысяч рублей.