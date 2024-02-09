Раскрыты самые надежные автомобильные бренды и машины: их можно «брать не глядя»

Насколько надежен тот или иной автомобиль можно судить лишь по статистике его поломок, а также лишь через некоторое время с начала его эксплуатации. Именно этот подход использовали специалисты ведущего мирового аналитического агенства «J.D.Power».

Свежее исследование, выпущенное в начале 2024 года, раскрыло список из самых надежных брендов и моделей, продающихся на американском рынке. При формировании ТОП-а аналитики подсчитывали среднее количество проблем на каждые 100 машин, которые эксплуатируются ровно 3 года (то есть были выпущены в 2021 году).

В итоге лучшими второй год подряд стали автомобили Lexus, количество поломок которых на 100 машин составляет 135 случаев. На втором месте по этому показателю идет Toyota с результатом в 147 неисправностей на 100 выпущенных авто, а тройку замыкает Buick (149/100).

За ним следуют такие бренды как: Chevrolet (174/100), Mini (174/100), Porsche (175/100), Mazda (185/100), Kia (187/100), BMW (190/100), Dodge (190/100), Jeep (190/100).

Наивысший рейтинг в сегменте компактных автомобилей по количеству проблем на 100 машин был присвоен: Toyota Corolla, Honda Civic и Toyota Prius.

Самыми надежными компактными премиальными автомобилями назвали Lexus IS, BMW 4-Series и BMW 3-Series.

Наиболее беспроблемными среднеразмерными машинами стали: Toyota Camry, Chevrolet Malibu и Hyundai Sonata, тогда как в категории премиальных среднеразмерных машин первенствовал Lexus ES, а в классе премиальных спорткаров в лидерах оказались Porsche 718 и Chevrolet Corvette.

Отдельно был опубликован рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников. В этот список вошли: Lexus NX, Toyota 4Runner, Chevrolet Equinox, BMW X1, Chevrolet Tahoe, Buick Encore, Lexus RX и Chevrolet Traverse.