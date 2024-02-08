Раскрыты автомобили, которые вряд ли проедут без поломок более 160 тысяч километров: их лучше не покупать

Цены на автомобили неуклонно растут, причем как в России, так и за ее пределами. Это заставляет потенциальных покупателей проявлять осторожность в их выборе, а также подыскивать машины, которые не потребуют серьезных затрат на ремонт в первые сотни тысяч километров.

Издание «GOBankingRates» назвало десять автомобилей, которые не заслуживают внимания покупателя, если надежность для него является приоритетом. Утверждается, что все они с трудом проезжают без поломок 160 тысяч километров пробега.

Nissan Altima

Среднеразмерный седан, известный своим комфортным салоном и расширенными функциями безопасности. Все было бы замечательно, если бы не его бесступенчатая трансмиссия, которая имеет свойство выходить из строя и приводить к дорогостоящему ремонту вскоре после достижения отметки в 160 тысяч километров пробега.

BMW 3-Series

Роскошный компактный автомобиль, способный удивить своей динамикой, высококлассным интерьером и инновационными технологиями. А вот с надежностью у него всё «мягко скажем: не очень». Машина требует больших затрат на ремонт двигателя или электрики практически сразу после появления на одометре цифры в 150 тысяч километров.

Land Rover Discovery

Красивый внедорожник, но совсем ненадежный. Репутацию машины портят бесконечные проблемы, связанные с пневматической подвеской, электрикой и трансмиссией.

Fiat 500

Компактный и стильный городской автомобиль, обладающий европейским шармом и проворностью. Он очарователен и миниатюрен, но часто сталкивается с отказами двигателя и утечками масла.

Jeep Wrangler

Культовый внедорожник, известный своей прочной конструкцией исключительными возможностями на бездорожье. Все эти плюсы с лихвой перекрываются такими недостатками как склонность его кузова к появлению ржавчины, отказы рулевого управления и подвески.

Ford Fiesta

Небольшой бюджетный автомобиль, которым восхищаются за маневренность и топливную экономичность. Жаль, но такие машины нередко выходят из строя из-за проблем с трансмиссиями и электрикой.

Chrysler 200

Среднеразмерный седан с элегантным дизайном и просторным салоном, сочетающим стиль и практичность. В списке его основных поломок на относительно небольших пробегах значатся отказы двигателя, трансмиссии и электрики.

Volkswagen Tiguan

Компактный кроссовер, обладающий стильным дизайном и продуманным салоном, а также отличной управляемостью. Но, как оказалось, он далеко не самый надежный автомобиль в линейке VW.

Нередко владельцы «Тигуанов» сталкиваются с дорогостоящими ремонтами их трансмиссий. Причем чаще всего неисправности с их коробкой передач происходят практически сразу после преодоления порога в 160 тысяч километров.

Mini Cooper

Известный своим компактным и необычным дизайном хэтчбек популярен среди людей, которые любят выделяться в общем потоке на фоне остальных. Но, по словам экспертов, вместо этого их преследуют постоянные проблемы, связанные с утечками масла, отказами турбокомпрессора, а также неисправностями подвески и электрики.

Tesla Model S

Известный своим впечатляющим ускорением и передовыми технологиями седан далеко не так надежен, как многие думают. Model S требует от своих владельцев дорогостоящей замены тяговой батареи, которая часто выходит из строя не дотянув даже до пробега в 200 тысяч километров.