В Россию ввезли самый большой 5-дверный Lexus в истории

Бренд Lexus, как и его владелец в лице Toyota, больше не поставляет свои машины в Россию по официальным каналам. Вместо них сегодня это делают параллельные импортеры, которым иногда удается привезти в РФ крайне интересные новинки компании.

По информации Daily-Motor.Ru, несколько «серых» дилеров выставили на продажу новейший большой кроссовер Lexus TX.

Автомобили 2024 года выпуска прибыли в РФ из страны, для которой они изначально предназначены – США. Их оснащение включает в себя 2,4-литровый бензиновый турбомотор, мощность которого составляет 279 лошадиных сил. Коробка передач – «автомат». Привод – полный.

Lexus TX – новейшая модель в гамме компании. Машина стала самой крупной в линейке 5-дверок марки в истории с длиной в 5 метров и 16 см. 7-местный салон в ней идет уже с самой минимальной комплектации, а размер колесных дисков начинается с 20 дюймов.

В основе машины лежит североамериканский кроссовер Toyota Grand Highlander, который тоже создавался исключительно для жителей США и сейчас также ввозится в Россию по параллельному импорту, но его роскошный родственник стоит гораздо дороже.

Если за «Тойоту» просят от 6 миллионов 530 тысяч рублей, то в случае с «Лексусами» эту цифру можно умножать на 2 (минимальная цена за машины 2024 года составляет 12 миллионов рублей).