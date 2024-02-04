Skoda выпустит новый бюджетный компакт-кроссовер: раскрыты подробности

Компания Skoda активно рвется в бюджетный сегмент кроссоверов, где давно главенствуют такие модели как Kia Sonet, Suzuki Brezza и Hyundai Venue, крайне популярные на развивающихся рынков.

Новинкой чешской марки, которая бросит вызов этой троице, станет некий субкомпактный «паркетник», который собираются продавать как в Индии, так и за ее пределами.

По информации портала «ICN», новинка появится в январе 2025 года. Ей окажется кроссовер, длина которого составит менее 4 метров. В качестве платформы он задействует локализованную модульную архитектуру MQB (подвид A0 IN). Ранее эта же «тележка» легла в основу таких моделей VW Group как Skoda Kushaq, Skoda Slavia, Volkswagen Taigun и Volkswagen Virtus.

По словам инсайдеров, новый «паркетник» компании «Шкода», скорее всего, получит несколько общих деталей и функций с более крупными моделями марки. В их числе могут оказаться, к примеру, одинаковые сиденья, настройка подвески, информационно-развлекательная система и многое другое.

Какими двигателями собираются оснастить маленький кроссовер Skoda неизвестно, но на эту роль просятся сразу несколько агрегатов. Сегодня в гамме компании имеется литровый 3-цилиндровый бензиновый турбомотор и полуторалитровый 4-цилиндровый бензиновый «наддувный» движок.

Первым рынком для машины станет Индия, но затем кроссовер Skoda выберется за пределы этой страны в Мексику, Африку, а также рынки Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам и Филиппины.