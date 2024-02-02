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Toyota Tacoma и Toyota Hilux оказались не самыми лучшими подержанными пикапами

Их обошла одна «Хонда»

Текст: Ростислав Архипов

Сегмент пикапов постепенно трансформируется из нишевых утилитарников в автомобили, которые можно использовать как в городе, так и за его пределами.

Долгое время существовало мнение, что лучшими представителями этой категории машин являются Toyota Tacoma и Toyota Hilux, но недавнее исследование расставило все по местам, доказав, что они далеко не самые идеальные пикапы на вторичном рынке.

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Аналитики «iSeeCars» рассмотрели все пикапы, представленные на мировых рынках, определив какие из них обеспечивают наибольшую ценность, исходя из их цены и долговечности. В итоге лучшим представителем этого класса оказался Honda Ridgeline.

Согласно подсчетам, по истечении первых пяти лет с момента старта эксплуатации эта модель способна сохранять более 290 тысяч километров жизненного цикла, что составляет 71,2% ее среднего срока службы. 

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Ridgeline стала лучшей не только в категории 5-леток, но и 10-летних машин. Заявлено, что через десять лет с начала использования этот пикап Honda способен сохранить 49,6% своего среднего срока службы, что в количественном выражении составляет более 200 тысяч километров. 

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Сейчас Honda Ridgeline можно купить и на российском рынке. Машины 2023 года выпуска, ввозимые из США, оснащаются 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 280 лошадиных сил. Но стоят они недешево. Цены на такие пикапы составляют минимум 6,3 миллиона рублей. 

Источник:Motorbiscuit

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