Toyota Tacoma и Toyota Hilux оказались не самыми лучшими подержанными пикапами

Сегмент пикапов постепенно трансформируется из нишевых утилитарников в автомобили, которые можно использовать как в городе, так и за его пределами.

Долгое время существовало мнение, что лучшими представителями этой категории машин являются Toyota Tacoma и Toyota Hilux, но недавнее исследование расставило все по местам, доказав, что они далеко не самые идеальные пикапы на вторичном рынке.

Аналитики «iSeeCars» рассмотрели все пикапы, представленные на мировых рынках, определив какие из них обеспечивают наибольшую ценность, исходя из их цены и долговечности. В итоге лучшим представителем этого класса оказался Honda Ridgeline.

Согласно подсчетам, по истечении первых пяти лет с момента старта эксплуатации эта модель способна сохранять более 290 тысяч километров жизненного цикла, что составляет 71,2% ее среднего срока службы.

Ridgeline стала лучшей не только в категории 5-леток, но и 10-летних машин. Заявлено, что через десять лет с начала использования этот пикап Honda способен сохранить 49,6% своего среднего срока службы, что в количественном выражении составляет более 200 тысяч километров.

Сейчас Honda Ridgeline можно купить и на российском рынке. Машины 2023 года выпуска, ввозимые из США, оснащаются 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 280 лошадиных сил. Но стоят они недешево. Цены на такие пикапы составляют минимум 6,3 миллиона рублей.