Импортеры начали возить в Россию самый надежный автомобиль на планете

Несмотря на то, что BMW, как и другие европейские автопроизводители ушла из России еще в 2022 году, а также блокировку софта, мешающего их нормальному обслуживанию, на автомобили этой компании на нашем рынке сохраняется устойчивый спрос, который подстегивает параллельных импортеров искать пути обхода санкций и ввозить продукцию баварской марки без участия самой компании.

Накануне выяснилось, что в РФ приехала очередная модель BMW, но далеко не обычная, а обладающая статусом самого надежного автомобиля на планете.

По данным Daily-Motor.Ru, на российском рынке стартовали продажи седанов и универсалов BMW 3-Series. Все машины из новой партии, прибывших к нам из-за границы, выпущены в 2024 году и являются максимально «свежими».

Автомобили оснащаются 2- и 3-литровыми бензиновыми двигателями, выдающими от 184 до 374 лошадиных сил. В самых дорогих модификациях их оснащение включает в себя адаптивное шасси, М-пакет и полный привод.

Уникальная особенность «тройки» BMW заключается в том, что она неожиданным для многих образом оказалась самым надежным автомобилем в мире по версии авторитетного издания «Car and Driver».

За свою безотказность машине присвоили оценку в 9,5 баллов из 10, что оказалось на 0,5% выше, чем в случае с занявшей в этом рейтинге второе место Mazda MX-5 Miata, а также на 1% и 2% больше, чем заработали в этом рейтинге кроссовер Subaru Crosstrek и Toyota Corolla соответственно.

Что касается порядка цен, то за BMW 3-Series 2024 года выпуска в России сейчас просят от 4 миллионов 450 до 9 миллионов 800 тысяч рублей в зависимости от типа кузова, комплектации и версии.