Стало известно, в чем BMW лучше Mercedes-Benz и Audi (по крайней мере пока)

Автомобили BMW обладают как огромным количеством поклонников, так и немалым числом хейтеров. Последние утверждают, что продукция этой баварской марки хуже, чем других премиальных немецких брендов вроде Mercedes-Benz и Audi. Но недавно у фанатов BMW появился повод заставить ненавистников замолчать.

В Сети опубликовали статистику продаж новых люксовых автомобилей в мире за первое полугодие 2024 года, согласно которой BMW превосходит по количеству реализованных машин как Mercedes-Benz, так и Audi.

С января по июнь автопроизводителю из Баварии удалось продать 1 миллион 96 тысяч 486 единиц своих автомобилей. И эта цифра даже не включает показатели других брендов BMW Group, таких как Mini и Rolls-Royce.

Что еще более удивительно BMW продемонстрировал двузначный рост в сегменте электрокаров. Продажи электромобилей компании выросли на колоссальные 34% – до 180 тысяч единиц.

Прогресс за отчетный период показало даже подразделение «M», которому удалось реализовать 99 тысяч 517 машин.

Самой прибыльной моделью BMW за первые шесть месяцев 2024 года стал 7-Series (ему не помешал даже спорный внешний облик). Седан показал рост на 22% по сравнению с прошлогодними показателями.

Кроме него неплохой прогресс был продемонстрирован бестселлерами 3-Series и X1.