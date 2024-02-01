Эти подержанные автомобили нужно проверять как можно внимательнее: их могут продавать со скрученным пробегом

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с рисками. Никто не застрахован от обмана со стороны продавца и одним из самых частых трюков, которые они проворачивают, касается фальсификации показателей одометра машины.

Специалисты компании «CarVertical», специализирующейся на поиске истории об автомобилях, провели исследование, выяснив, какие машины страдают чаще остальных от манипуляций с одометрами. В подборку вошли авто, которые продавались в Европе в период с ноября 2022 по ноябрь 2023 года.

Оказалось, что чаще всего от скрученного пробега страдают покупатели подержанных Porsche Panamera. Согласно результатам исследования, их обманывают в 13,1% случаев.

Следом за ним располагается Audi A7 (10,87%), а также Porsche Cayenne, в котором показатели одометра в среднем фальсифицируются в 7,85% случаев.

Далее идут Volkswagen Touareg (5,19%) и BMW 7-Series (5,08% случаев скрученного пробега).

Параллельно с этим списком авторы рейтинга «выкатили» четверку машин, в которых манипуляция с показателями одометра происходит реже всего. В нее вошли BMW 4-Series (всего 1,78% случаев скрутки пробега), Opel Astra (1,8%), Audi Q7 (2,24%) и Peugeot 308 (2,5%).