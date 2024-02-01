Раскрыты самые долговечные кроссоверы и внедорожники

Покупатели во всем мире без ума от кроссоверов и внедорожников. На долю таких машин сегодня приходится львиная доля продаж на мировом рынке, причем как в категории новых автомобилей, так и подержанных.

Аналитики американского издания «iSeeCars» провели исследование, в ходе которого выяснили, какие 10-летние кроссоверы и внедорожники являются самыми долговечными.

Золото в ТОП-е получил «вездеход» Toyota Sequoia. Согласно подсчетам, спустя 10 лет эксплуатации машина сохраняет 50,2% срока службы и способна проехать в среднем еще примерно 230 тысяч километров.

На второй позиции по этому показателю идет еще одна «Тойота», но на этот раз 4Runner. По достижении 10-летнего возраста машина остается способна преодолеть 207 тысяч 746 километров, что соответствует 49,5% ее срока службы.

Тройку замкнул очередной «японец» – Honda CR-V. Аналитики утверждают, что через десять лет с покупки машины этот кроссовер сохраняет 49% своего максимального срока службы, что в количественном выражении составляет примерно 178 тысяч 600 километров.