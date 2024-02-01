Honda дала владельцам старых Accord новый повод для улыбок

Как известно, автопроизводители не горят большим желанием дорабатывать машины предыдущих годов выпуска, но, как выяснилось недавно, Honda не один из них.

Компания, которая уже давно не представлена на российском рынке, поделилась с североамериканскими владельцами своих седанов позитивной новостью, согласно которой у них будет возможность легально улучшить собственную машину при небольших тратах или вовсе без них.

Речь идет о 4-дверках Honda Accord 2018-2022 производственных лет, в которых сертифицированные дилеры автопроизводителя смогут перепрошить блоки мультимедийных систем, чтобы их интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto могли работать по беспроводному соединению.

Дополнительная функция позволит владельцам подключать свои смартфоны к информационно-развлекательной системе по беспроводной сети, устраняя необходимость в кабеле, который загромождает салон.

Вместе с тем, они смогут получить доступ к приложениям для смартфонов, музыке, навигации и голосовым помощникам без помощи рук и даже не вынимая телефон из кармана.

Согласившимся на эту процедуру владельцам «старых» Accord нужно будет выделить на нее всего по 112 долларов (около 10 тысяч рублей), а те машины, что обладают подпиской Honda Certified Pre-Owned получат обновление и вовсе бесплатно.

В пресс-службе автопроизводителя заявляют, что решились на такой нестандартный шаг в рамках части их кампании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, тем самым максимизируя «пожизненную ценность автомобилей Honda, представленных на рынке».