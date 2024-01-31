Опубликован список машин, которые нельзя продавать: они будут только дорожать

Принято считать, чем старше автомобиль, тем он дешевле. Впрочем, такая тенденция прослеживается далеко не со всеми моделями, а некоторые из них не только не дешевеют при достижении определенного возраста, а напротив, начинают дорожать.

Издание «За Рулем» составило список из 20 автомобилей 1994 года выпуска, владельцам которых стоит задуматься о том, что их машины уже в ближайшем будущем могут стать предметом внимания коллекционеров, а значит прибавить в цене.

В когорту автомобилей, которым в 2024 году исполняется 30 лет, вошли как тривиальные модели вроде Toyota RAV4 и Audi A4, так и редкие спортивные машины, у которых шансы стать дороже гораздо выше.

Volkswagen Polo 3 поколения (6N)

Toyota RAV4 1 поколения (XA10)

Skoda Felicia

Renault Laguna 1 поколения

Peugeot 306 в кузове кабриолет

Peugeot 205 Sacre Numero

Opel Omega

Mercedes-Benz E-Class (W210)

Jeep Cherokee XJ

Jaguar XJ

Alfa Romeo 145

Audi RS2

Audi A4 (B5)

Audi A6 (C4)

Audi S6 (C4)

Audi A8 (D2)

BMW 7-Series (E38)

Ferrari F355

Citroen Evasion

Ford Scorpio