Опубликован список машин, которые нельзя продавать: они будут только дорожать

Принято считать, чем старше автомобиль, тем он дешевле. Впрочем, такая тенденция прослеживается далеко не со всеми моделями, а некоторые из них не только не дешевеют при достижении определенного возраста, а напротив, начинают дорожать.
Издание «За Рулем» составило список из 20 автомобилей 1994 года выпуска, владельцам которых стоит задуматься о том, что их машины уже в ближайшем будущем могут стать предметом внимания коллекционеров, а значит прибавить в цене.
В когорту автомобилей, которым в 2024 году исполняется 30 лет, вошли как тривиальные модели вроде Toyota RAV4 и Audi A4, так и редкие спортивные машины, у которых шансы стать дороже гораздо выше.