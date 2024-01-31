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Опубликован список машин, которые нельзя продавать: они будут только дорожать

Найдите в нем свой автомобиль

Текст: Алексей Шмидт
FORDScorpioSedan 2640 1

Принято считать, чем старше автомобиль, тем он дешевле. Впрочем, такая тенденция прослеживается далеко не со всеми моделями, а некоторые из них не только не дешевеют при достижении определенного возраста, а напротив, начинают дорожать.

Издание «За Рулем» составило список из 20 автомобилей 1994 года выпуска, владельцам которых стоит задуматься о том, что их машины уже в ближайшем будущем могут стать предметом внимания коллекционеров, а значит прибавить в цене. 

В когорту автомобилей, которым в 2024 году исполняется 30 лет, вошли как тривиальные  модели вроде Toyota RAV4 и Audi A4, так и редкие спортивные машины, у которых шансы стать дороже гораздо выше. 

Volkswagen Polo 3 поколения (6N)

1 8

Toyota RAV4 1 поколения (XA10)

2 10

Skoda Felicia 

3 5

Renault Laguna 1 поколения

4 6

Peugeot 306 в кузове кабриолет

5 4

Peugeot 205 Sacre Numero

6 2

Opel Omega

7 1

Mercedes-Benz E-Class (W210)

8 2

Jeep Cherokee XJ

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Jaguar XJ

10 1

Alfa Romeo 145

11

Audi RS2

12

Audi A4 (B5)

13

Audi A6 (C4)

14

Audi S6 (C4)

15

Audi A8 (D2)

16

BMW 7-Series (E38)

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Ferrari F355

18

Citroen Evasion

19

Ford Scorpio

20
Источник:За Рулем

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