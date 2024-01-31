Раскрыты автомобили, информацию о которых чаще всего ищут покупатели

Перед тем, как определиться с выбором, потенциальные покупатели нередко изучают всю имеющуюся в Сети информацию о той или иной машине, которая готовится к приобретению.

Именно эта статистика легла в основу нового рейтинга от издания «Jalopnik», который определил самые популярные автомобили по числу их поисков на авторитетном сайте «Consumer Reports». В десятку вошли как легковушки, так и кроссоверы. Причем сразу 9 из 10 моделей оказались японскими.

10 место: Toyota Camry

Оплот надежности среди седанов в последние несколько десятилетий. Машина способна не доставлять проблем своему владельцу на протяжении многих сотен тысяч километров, так что неудивительно, что именно Camry так сильно интересует читателей «Consumer Reports».

9 место: Kia Telluride

Один из лучших выборов в сегменте среднеразмерных вседорожников. Автомобиль с тремя рядами сидений обладает многими качествами, которые недоступны для его конкурентов, в том числе доступной ценой.

8 место: Mazda CX-5

Приятный в управлении и очень надежный кроссовер хоть и считается по нынешним меркам сильно устаревшим (его последняя глобальная модернизация произошла в 2017 году), но все еще остается очень интересным для покупателей, что подтверждает количество запросов этой модели на сайте CR.

7 место: Subaru Crosstrek

Машина кажется чем-то большим, чем просто приподнятая Impreza. У нее нет самого мощного двигателя в классе, но всего остального достаточно, чтобы заинтересовать покупателей, ищущих традиционный кроссовер.

6 место: Toyota Highlander

Когда дело доходит до трёхрядных среднеразмерных кроссоверов, то выбор становится велик, начинаясь от Kia Telluride и Hyundai Palisade и заканчиваясь на Mazda CX-90. Но по интересу потенциальных покупателей всех их опережает Toyota Highlander.

5 место: Subaru Outback

Спрос на универсалы продолжает падать, но если придать таким машинам внедорожных атрибутов (приподнять кузов, добавить полный привод и налепить пластиковый обвес), то они вполне могут стать популярными. Один из примеров – Subaru Outback, опередивший по запросам ни много ни мало бестселлер Toyota Highlander.

4 место: Honda CR-V (гибрид)

С ростом интереса к электрификации покупатели начали активно отделять одни и те же модели друг от друга в зависимости от типа их силовых установок. То же самое произошло с Honda CR-V, запросы в поиске ее гибридной модификации позволили расположиться этому кроссоверу на четвертой позиции в ТОП-е.

3 место: Toyota RAV4

Бестселлер компании Toyota в сегменте кроссоверов, который несмотря на свой 5-летний возраст в актуальном поколении все еще притягивает массовое внимание потенциальных покупателей.

2 место: Honda CR-V

Несмотря на то, что обычный вариант Honda CR-V не способен обеспечить такую же топливную экономичность, которая есть у его гибридного исполнения, машина с ДВС оказалась популярнее своей альтернативной модификации. По крайней мере по количеству запросов на сайте CR.

1 место: Subaru Forester

Самым интересным для потенциальных покупателей новым автомобилем стал кроссовер Subaru, являющийся по совместительству еще и наиболее популярным в гамме компании.

Машине удалось опередить по количеству поисков на сайте «Consumer Reports» своих принципиальных конкурентов, таких как Mazda CX-5 и Toyota RAV4, а также многие мировые бестселлеры.