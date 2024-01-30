Автомобили этих брендов ломаются в два раза чаще остальных: их не советуют к покупке

Непредвзятое отношение к той или иной марке отличный подход, но когда дело доходит до выбора машины на вторичном рынке многие потенциальные покупатели начинают интересоваться, что обо всех них думают их владельцы. Эта информация может быть одной из самых важных, поскольку позволяет сэкономить в будущем на дорогостоящих ремонтах.
Журнал «Finance.Yahoo» взял за основу своего исследования недавнюю работу аналитиков «Consumer Reports» и выбрал автомобильные бренды, продукция которых по статистике выходит из строя в два раза чаще, чем среднестатистическая машина.
В анализе участвовали более 330 тысяч автомобилей, выпускавшихся в период с 2000 по 2024 годы. Вот как выглядит итоговый список неудачников:
12 место – Audi
Прогнозируемая оценка надежности: 43 балла;
11 место – Chevrolet
Прогнозируемая оценка надежности: 43 балла;
10 место – Dodge
Прогнозируемая оценка надежности: 42 балла;
9 место – Ford
Прогнозируемая оценка надежности: 40 баллов;
8 место – Lincoln
Прогнозируемая оценка надежности: 38 баллов;
7 место – GMC
Прогнозируемая оценка надежности: 36 баллов;
6 место – Volvo
Прогнозируемая оценка надежности: 28 баллов;
5 место – Jeep
Прогнозируемая оценка надежности: 26 баллов;
4 место – Volkswagen
Прогнозируемая оценка надежности: 26 баллов;
3 место – Rivian
Прогнозируемая оценка надежности: 24 балла;
2 место – Mercedes-Benz
Прогнозируемая оценка надежности: 23 балла;
1 место – Chrysler
Прогнозируемая оценка надежности: 18 баллов.