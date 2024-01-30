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Автомобили этих брендов ломаются в два раза чаще остальных: их не советуют к покупке

Раскрыт список из 12 марок

Текст: Алексей Шмидт
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Непредвзятое отношение к той или иной марке отличный подход, но когда дело доходит до выбора машины на вторичном рынке многие потенциальные покупатели начинают интересоваться, что обо всех них думают их владельцы. Эта информация может быть одной из самых важных, поскольку позволяет сэкономить в будущем на дорогостоящих ремонтах.

Журнал «Finance.Yahoo» взял за основу своего исследования недавнюю работу аналитиков «Consumer Reports» и выбрал автомобильные бренды, продукция которых по статистике выходит из строя в два раза чаще, чем среднестатистическая машина. 

В анализе участвовали более 330 тысяч автомобилей, выпускавшихся в период с 2000 по 2024 годы. Вот как выглядит итоговый список неудачников:

12 место – Audi 

Прогнозируемая оценка надежности: 43 балла;

11 место – Chevrolet

Прогнозируемая оценка надежности: 43 балла;

10 место – Dodge 

Прогнозируемая оценка надежности: 42 балла;

9 место – Ford

Прогнозируемая оценка надежности: 40 баллов;

8 место – Lincoln

Прогнозируемая оценка надежности: 38 баллов; 

7 место – GMC

Прогнозируемая оценка надежности: 36 баллов;

6 место – Volvo 

Прогнозируемая оценка надежности: 28 баллов;

5 место – Jeep

Прогнозируемая оценка надежности: 26 баллов;

4 место – Volkswagen 

Прогнозируемая оценка надежности: 26 баллов;

3 место – Rivian 

Прогнозируемая оценка надежности: 24 балла;

2 место – Mercedes-Benz

Прогнозируемая оценка надежности: 23 балла;

1 место – Chrysler 

Прогнозируемая оценка надежности: 18 баллов.

Источник:Finance.Yahoo

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