Названы автомобили, ездить на которых максимально безопасно

В России существует собственный тест на безопасность от независимых экспертов (тот же ARCAP от «Авторевю»), но испытания в нем проходят далеко не все модели, предложенные на мировом авторынке. То ли дело Euro NCAP. Эта организация обладает гораздо большими средствами, чем отечественный журнал и проверяет машины на безопасность с середины 1990-х годов.

Именно она ответила на вопрос, в каких автомобилях по состоянию на начало 2024 года можно передвигаться, почти не опасаясь за свою жизнь или здоровье.

Интересный момент в этом рейтинге связан с тем, что в ТОП-10 оказалось сразу пять представителей китайского автопрома, продукция которого ранее считалась далеко не самой безопасной.

Volkswagen ID.7

Электрический фастбэк компании Volkswagen оказался самым безопасным автомобилем на начало 2024 года, получив максимальную оценку от экспертов Euro NCAP по итогам краш-тестов в 346 баллов из 400 возможных.

95 баллов машине присвоили за защиту взрослых, 88 баллов за защиту детей, 83 балла в «пешеходном» тесте и 80 баллов за системы помощи водителю.

Nio ET5

Неожиданно для многих второе место в этом рейтинге досталось китайской модели от «поднебесного» стартапа Nio.

Электрическая модель, близкая по формату к VW ID.7, заработала практически такую же оценку, что и европейский фастбэк – 345 баллов. 96 из них пришлись на защиту взрослых пассажиров, 96 – на детей, 83 на пешеходов и 81 на водительские ассистенты.

Smart #3

Замкнул тройку самых безопасных автомобилей еще один электрокар, но уже компактный кроссовер. Машина повторила в краш-тестах Euro NCAP результат Nio ET5, обзаведясь суммарной оценкой в 345 баллов.

«Паркетник» набрал 90 баллов в тесте за защиту взрослых, 86 баллов в детском испытании, получил 84 балла в тесте защиты пешеходов и 85 баллов за электронные водительские помощники.

В ТОП-10 самых безопасных автомобилей на 2024 год также вошли:

Mercedes-Benz EQE – 342 балла;

BYD Dolphin – 340 баллов;

Lexus RZ – 339 баллов;

BMW 5-Series – 338 баллов;

Nio EL7 – 337 баллов;

BYD Seal U – 336 баллов;

BYD Seal – 334 балла.