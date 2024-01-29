Раскрыт список автомобилей с самым высоким сроком службы в километрах: они почти не ломаются

Раньше срок службы автомобилей был неограничен и многие из знаменитых олдскульных моделей могли без особых проблем проезжать миллион километров, а то и больше, но в современном мире достигнуть таких цифр машинам уже невозможно, да и большинство из них находится в не лучшем состоянии уже после отметки в 100 тысяч км пробега.

Тем не менее, даже сегодня существует немало автомобилей, способных удивить своей надежностью.

Издание «Periodismodelmotor» взяло за основу исследование авторитетного аналитического агентства «iSeeCars» и назвало современные машины с самым высоким сроком службы. Разумеется, большая часть из них оказались японскими.

Первая строчка в этом рейтинге досталась кроссоверу Honda CR-V, который, по подсчетам аналитиков, в среднем способен проезжать без серьезных поломок 353 тысячи километров.

Совсем немного (5 тысяч км) ему уступает еще один «паркетник» Mazda CX-9, а замыкает тройку седан D-класса Honda Accord, для которого предельным километражем в среднем является цифра в 340 тысяч.

Весь список современных машин с самым высоким средним сроком службы выглядит следующим образом:

– Honda CR-V – 353.000 километров

– Mazda CX-9 – 348.000 километров

– Honda Accord – 340.000 километров

– Toyota Prius – 337.000 километров

– Subaru Impreza – 320.000 километров

– Subaru Outback – 325.000 километров

– Toyota Camry – 325.000 километров

– Subaru Forester – 313.000 километров

– Subaru Legacy – 305.000 километров

– Toyota Corolla – 300.000 километров

– Honda Civic – 300.000 километров

– Mazda3 – 296.000 километров

– Toyota RAV4 – 287.000 километров

– Mitsubishi Space Star – 278.000 километров

– Ford Kuga – 270.000 километров

– Hyundai Tucson – 264.000 километров

– Volkswagen Jetta – 240.000 километров

– Chevrolet Malibu – 229.000 километров

– Hyundai Elantra – 204.000 километров.