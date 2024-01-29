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Раскрыт список автомобилей с самым высоким сроком службы в километрах: они почти не ломаются

Японцы снова «рулят»

Текст: Алексей Шмидт
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Раньше срок службы автомобилей был неограничен и многие из знаменитых олдскульных моделей могли без особых проблем проезжать миллион километров, а то и больше, но в современном мире достигнуть таких цифр машинам уже невозможно, да и большинство из них находится в не лучшем состоянии уже после отметки в 100 тысяч км пробега.

Тем не менее, даже сегодня существует немало автомобилей, способных удивить своей надежностью.

Издание «Periodismodelmotor» взяло за основу исследование авторитетного аналитического агентства «iSeeCars» и назвало современные машины с самым высоким сроком службы. Разумеется, большая часть из них оказались японскими. 

2023 honda cr v side view

Первая строчка в этом рейтинге досталась кроссоверу Honda CR-V, который, по подсчетам аналитиков, в среднем способен проезжать без серьезных поломок 353 тысячи километров.

Совсем немного (5 тысяч км) ему уступает еще один «паркетник» Mazda CX-9, а замыкает тройку седан D-класса Honda Accord, для которого предельным километражем в среднем является цифра в 340 тысяч. 

Весь список современных машин с самым высоким средним сроком службы выглядит следующим образом: 

Honda CR-V – 353.000 километров

Mazda CX-9 – 348.000 километров

Honda Accord – 340.000 километров

Toyota Prius – 337.000 километров

Subaru Impreza – 320.000 километров

Subaru Outback – 325.000 километров

Toyota Camry – 325.000 километров

Subaru Forester – 313.000 километров

Subaru Legacy – 305.000 километров

Toyota Corolla – 300.000 километров

Honda Civic – 300.000 километров

Mazda3 – 296.000 километров

Toyota RAV4 – 287.000 километров

Mitsubishi Space Star – 278.000 километров

Ford Kuga – 270.000 километров

Hyundai Tucson – 264.000 километров

Volkswagen Jetta – 240.000 километров

Chevrolet Malibu – 229.000 километров

Hyundai Elantra – 204.000 километров.

Источник:Periodismodelmotor

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