Компактвэн Honda Freed 3 поколения появится этим летом: как он будет выглядеть

Премьера второй генерации компактного минивэна Honda Freed, построенного на платформе Fit/Jazz, состоялась в Японии еще 2016-м году, а спустя три года машина пережила плановый рестайлинг. Сейчас инженеры «Хонды» активно работают над третим по счету поколением Freed, в котором машина должна пережить заметную трансформацию по сравнению с ее предшественником.

Журнал «BestCarWeb» раскрыл подробности о третьей генерации Honda Freed, а также показал, как может выглядеть такой компактвэн, причем как в обычной, так и кросс-версии под названием Crosstar.

Инсайдеры из Японии заявляют, что компактный кузов Freed сохранится и в третьем поколении, но машина изменится внешне, получив другую переднюю и заднюю части кузова плюс модернизированные боковины.

Автомобиль останется гибридом, но его силовая двухмоторная силовая установка e:HEV подвергнется доработке, став еще более бесшумной, топливно-экономичной и производительной.

В салоне инженеры Honda изменят конфигурацию сидений, чтобы сделать их более удобными для пассажиров, а также модернизируют переднюю панель и центральную консоль.

Появления нового поколения Feed японским покупателям стоит ждать уже этим летом. Конкурировать машине предстоит с Toyota Sienta.