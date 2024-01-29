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Раскрыты автомобили с ДВС, которые почти не расходуют топливо: владеть ими выгодно

Большую часть ТОП-а заняли японские и корейские машины

Текст: Алексей Шмидт
2023 mitsubishi mirage g4

Для жителя любой страны одна из главных затрат при владении машиной является ее заправка. Стоимость топлива неуклонно растет, а это значит, что с каждым годом эксплуатировать автомобиль становится все дороже и дороже. 

Впрочем, выход из этой ситуации есть – можно пересесть на электрокар, либо купить «гибрид». Но еще лучше – просто выбрать экономичный автомобиль с проверенным временем ДВС. 

Издание «Autoblog» составило список из таких машин. Все они несмотря на наличие под капотом двигателя внутреннего сгорания, являются выгодными для владения.

Mitsubishi Mirage

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Маленький седан и хэтчбек, который благодаря невысокой мощности (всего 78 лошадиных сил) и небольшой массе (945 кг) расходует в смешанном цикле около 6 литров на 100 км.

Honda Civic

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Бестселлер компании Honda, способный удивить не только безукоризненной надежностью, но и впечатляющей топливной экономичностью. По подсчетам журналистов, в среднем Civic тратит на преодоление дистанции в 100 километров всего 6,5-литров бензина, чем точно не разорит своего владельца.

Hyundai Elantra и Kia Rio

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Два очень популярных корейских седана, которые долгое время оставались одними из самых продаваемых машин в России. И неспроста. Что Elantra, что Rio – очень экономичны. Их смешанный расход топлива равен всего 6,4-литрам на 100 км.

Далее в списке самых выгодных для владения машин с точки зрения расхода горючего расположились: Toyota Corolla и Nissan Versa, тратящие на преодоление стокилометровой дистанции в среднем по 6,7-литров бензина соответственно. Следом за ними идут Volkswagen Jetta, Kia Forte (он же Cerato) и Nissan Sentra с результатом в 6,9-литров на 100 км. 

Замыкает этот список кроссовер Nissan Kicks. В среднем он расходует на 100 километров всего 7,1-литр горючего. 

Источник:Autoblog

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