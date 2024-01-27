Лучший автомобиль за свои деньги делает не Toyota: раскрыт весь ТОП-6

Когда речь заходит о стоимости, первые автомобили, которые приходят на ум, это Toyota. Впрочем, в 2024-м году лучшими машинами с точки зрения цена/качество оказались отнюдь не бестселлеры Toyota Camry и Corolla, а автомобили другой знаменитой японской марки.

Издание «U.S.News and World Report» опубликовало список лучших машин за свои деньги, где отвело первое место седану Honda Accord.

На второй строчке в этом рейтинге расположилась Toyota Camry, а тройку замкнула Kia K5.

В ТОП-6 также вошла еще одна «Хонда» – Civic, а также Toyota Corolla и Hyundai Elantra.

Интересный момент заключается в том, что речь в этом ТОП-е идет об американском рынке, где автомобили Honda стоят даже дороже Toyota, но даже несмотря на это обладают лучшим соотношением цена/качество.

К примеру, за седан Accord там просят от 28 тысяч 990 долларов (2 миллиона 580 тысяч рублей), тогда как его главный конкурент в сегменте и занявший в этом рейтинге второе место Toyota Camry оценен на полторы тысячи долларов дешевле (от 27 тысяч 515 долларов или 2 миллиона 448 тысяч рублей по текущему курсу).