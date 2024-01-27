ДомойАвтоновости сегодняЛучший автомобиль за свои деньги делает не Toyota: раскрыт весь ТОП-6

Лучший автомобиль за свои деньги делает не Toyota: раскрыт весь ТОП-6

Все они – среднеразмерные седаны

Текст: Алиса Шашкова
2024 Honda Accord A o

Когда речь заходит о стоимости, первые автомобили, которые приходят на ум, это Toyota. Впрочем, в 2024-м году лучшими машинами с точки зрения цена/качество оказались отнюдь не бестселлеры Toyota Camry и Corolla, а автомобили другой знаменитой японской марки.

Издание «U.S.News and World Report» опубликовало список лучших машин за свои деньги, где отвело первое место седану Honda Accord

На второй строчке в этом рейтинге расположилась Toyota Camry, а тройку замкнула Kia K5.

Снимок экрана 2024 01 27 в 14.29.24

В ТОП-6 также вошла еще одна «Хонда» – Civic, а также Toyota Corolla и Hyundai Elantra.

Интересный момент заключается в том, что речь в этом ТОП-е идет об американском рынке, где автомобили Honda стоят даже дороже Toyota, но даже несмотря на это обладают лучшим соотношением цена/качество. 

К примеру, за седан Accord там просят от 28 тысяч 990 долларов (2 миллиона 580 тысяч рублей), тогда как его главный конкурент в сегменте и занявший в этом рейтинге второе место Toyota Camry оценен на полторы тысячи долларов дешевле (от 27 тысяч 515 долларов или 2 миллиона 448 тысяч рублей по текущему курсу). 

Источник:Motorbiscuit

Интересное по теме:

Рекомендуем:

В Россию начали ввозить идеальный китайский внедорожник мощностью 1200 л.с.

В России запатентовали дизайн нового поколения популярного рамного внедорожника Haval

Renault выпустит 5 новых моделей для развивающихся рынков

Названы автомобили, которые лучше не покупать в 2024 году: они постоянно ломаются

Механик с 55-летним стажем дал необычный совет, как правильно выбирать подержанный автомобиль

До РФ доехал новый рамный китайский внедорожник за 5,6 млн рублей, бросающий вызов «Гелику»

Раскрыты люксовые бренды, ремонт автомобилей которых «влетит в копеечку»

Владелец Tesla Cybertruck попытался включить блокировку дифференциала, но получил от машины неожиданный ответ

В России появился самый большой электрический кроссовер Kia

Немецкую полицию пересадили на японские кроссоверы Mazda CX-60

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+