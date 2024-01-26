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Названы автомобили, которые лучше не покупать в 2024 году: они постоянно ломаются

ТОП-5 составили американцы 

Текст: Алексей Шмидт
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Вступив с новый год полностью подготовленным к тому, чтобы приобрести новый автомобиль, стоит быть аккуратным. Накопить деньги на первоначальный взнос, подсчитать ежемесячные счета за обслуживание долга и определиться с сегментом, в котором хочется купить машину – это только вершина айсберга, который может дать трещину, когда дело дойдет до выбора не той модели.

Американское исследовательское агенство «Finance.Yahoo» составило список из пяти самых ненадежных автомобилей, покупка которых в 2024 году станет очень плохой инвестицией и заберет из кармана их владельца существенную сумму на постоянные ремонты.

Jeep Grand Cherokee

2024 Jeep Grand Cherokee

Наибольшее число жалоб пришлось на местный внедорожник Jeep Grand Cherokee, в котором, по словам его владельцев, ломается практически все – от рулевых тяг до пневмоподвески и даже электрики. 

Volkswagen Taos 

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Несмотря на то, что Volkswagen нельзя назвать автопроизводителем, выпускающим ненадежные автомобили, его небольшой кроссовер Taos портит репутацию компании серьезными проблемами с тормозами и трансмиссией. К этим неисправностям иногда добавляются поломки двигателя, что также несет в себе серьёзные затраты для владельцев.

Mercedes-Benz GLE

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Бренд Mercedes-Benz по-прежнему ассоциируется с престижем, но к некоторым его моделям нередко возникают претензии с точки зрения надежности. Обладатели таких кроссоверов сетуют на кузовные проблемы, а также посторонние шумы и утечки рабочих жидкостей. Но на этом неисправности не заканчиваются.

Периодически в немецких «паркетниках» барахлят электрические аксессуары и система бесключевого доступа.

Гибрид Chrysler Pacifica 

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Для тех, кто переживает за экологию, но имеет большую семью, существует гибридный минивэн Chrysler Pacifica. Машина обладает отличной вместительностью и экономичностью, но с безотказностью у нее существуют определенные сложности.

Так, к примеру, по словам владельцев таких минивэнов, многие из них испытывали проблемы с зарядкой и системой привода автомобиля, а также сталкивались с перегревом и переохлаждением его аккумуляторной батареи.

Nissan Altima

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Замкнул список самых ненадежных автомобилей в 2024 году по версии «Finance.Yahoo» седан Nissan, который через год снимут с продаж. Речь идет о модели Altima. 48% обладателей этой 4-дверки сообщили в опросе, что не купили бы ее снова. У машины есть проблемы с подвеской, которая приводит к ухудшению ее управляемости. 

Источник:Finance.Yahoo

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