Раскрыты люксовые бренды, ремонт автомобилей которых «влетит в копеечку»

Как известно, роскошные автомобили гораздо дороже в ремонте, нежели массовые машины. Но даже среди них существуют собственные антагонисты, которые в долгосрочной перспективе заставят раскошелиться своих владельцев больше, чем обладателей других премиальных машин.

Журналисты «Motorbiscuit» провели исследование, в ходе которого определили 5 люксовых брендов, продукция которых требует максимальных затрат на ремонт в течение первых 10 лет эксплуатации.

В своей работе аналитики опирались на статистику портала «CarEdge», который каждый год публикует средние цены на техническое обслуживание автомобилей тех или иных брендов.

В итоге самым затратным в ремонте за 10 лет оказался штутгартский концерн Porsche. По подсчетам аналитиков, за этот период владелец автомобиля этой компании тратит около 22 тысяч 75 долларов (примерно 2 миллиона рублей).

Серебро в анти-рейтинге досталось BMW с результатом в 19 тысяч 312 долларов (1 миллион 700 тысяч рублей). Бронзу завоевала продукция Land Rover, обладатели которой расходуют в среднем за 10 лет на техобслуживание своих машин около 18 тысяч 569 долларов (1 миллион 640 тысяч рублей).

Четвертая строчка оказалась за автомобилями Jaguar, ремонты которых за десятилетие забирают из кармана их владельцев примерно 17 тысяч 636 долларов (1 миллион 560 тысяч рублей), а замкнул пятерку Mercedes-Benz с результатом в 15 тысяч 986 долларов (1 миллион 415 тысяч рублей по текущему курсу).