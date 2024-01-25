Раскрыты компактные кроссоверы с непоколебимой надежностью: список удивит

Компактные кроссоверы ценятся за то, что обеспечивают универсальность даже несмотря на небольшой кузов. Но только некоторые из них способны обеспечить высокий уровень надежности, который сведет на нет вероятность серьезных поломок и непредвиденных счетов за ремонт.

Аналитики «US News and World Report» составили список из самых надежных компактных кроссоверов. В своей статье они опирались на исследование заокеанского агентства «J.D.Power».

Примечательно, но в ТОП-10 большая часть машин оказалась американскими (сразу 5). Кроме того, в итоговый рейтинг не вошло ни одного японского кроссовера или внедорожника, славящихся своей надежностью.

В итоге самым безотказным компактным SUV был назван Chevrolet Equinox. Автомобиль получил оценку прогнозируемой надежности в 90 баллов из 100. «Паркетник» обошел на 2 балла другой американский внедорожник GMC Terrain, а третьим в этом рейтинге стал корейский Kia Soul (87 баллов из 100).

Точно такой же балл заработали некогда популярный в РФ вседорожник Kia Seltos, а также Buick Encore GX, занявшие четвертую и пятую позиции в этом ТОП-е соответственно.

Шестым оказался Cadillac XT4 с результатом в 85 баллов из 100 возможных. Аналогичную оценку получили BMW X4, Hyundai Venue и Alfa Romeo Stelvio. А замкнул десятку Jeep Wrangler, удостоившийся отметки в 84 балла из 100.

Самые безотказные компактные кроссоверы и внедорожники в 2024 году (оценка прогнозируемой надежности):

1 место: Chevrolet Equinox (90/100)

2 место: GMC Terrain (88/100)

3 место: Kia Soul (87/100)

4 место: Kia Seltos (87/100)

5 место: Buick Encore GX (87/100)

6 место: Cadillac XT4 (85/100)

7 место: BMW X4 (85/100)

8 место: Hyundai Venue (85/100)

9 место: Alfa Romeo Stelvio (85/100)

10 место: Jeep Wrangler (84/100).