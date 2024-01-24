Названы автомобили Hyundai, которые стоят того, чтобы их купить

Автомобили Hyundai считаются одними из лучших с точки зрения соотношения цена/качество. Всего за два десятилетия продукция самого крупного автопроизводителя из Южной Кореи претерпела впечатляющую эволюцию и теперь отличается высоким уровнем надежности и завидным механическим разнообразием.

Портал «Periodismodelmotor» из Испании назвал 5 подержанных моделей Hyundai, которые стоят того, чтобы их приобрести. А редакция Daily-Motor.Ru, в свою очередь, сопоставила эти машины с реалиями российского вторичного рынка.

Hyundai Ioniq

Первопроходец компании, в середине прошлого десятителия начавший осваивать электрические технологии. Машину продавали как с традиционными гибридными, так и подключаемыми, а затем и полностью электрическими силовыми установками.

Автомобиль зарекомендовал себя как очень надежный, а также комфортный. В России за такие хэтчбеки сегодня просят от 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Hyundai i40

В последние несколько лет седаны D-класса теряли покупателей, но некоторые из них все еще остаются популярными на вторичном рынке. Один из таких примеров – 4-дверка i40. Привлекательный внешне автомобиль оказался не только безотказным, но еще и очень удобным для дальних поездок.

Кроме того, машина могла похвастать отличным соотношением цены и качества, выделяясь на фоне остальных неплохим уровнем производительности и экономичности.

На российском рынке Hyundai i40 сегодня продают по цене от 900 тысяч рублей.

Hyundai Tucson

Популярный кроссовер C-сегмента, который продавался задолго до появления ix35, сменившего его, а затем спустя короткий срок вернулся в модельную линейку компании, за годы существования показал себя не идеальным, но вполне неплохим представителем собственной категории.

В плюсы машины заносят ее экстерьер, качество изготовления, комфорт, технологичность и динамичность.

Цены на более-менее свежие Tucson в РФ сегодня стартуют с отметки в полтора миллиона рублей.

Hyundai Kona

Малоизвестный в России, но продающийся в Европе кроссовер уже очень долго, способен похвастать не только отличной сборкой, но и неплохой эстетикой. Вкупе с комфортабельным салоном и относительно невысокой ценой машина оказалась одним из лучших вариантов в странах ЕС по цене от 12 тысяч евро (1,1 млн. рублей).

В России такие кроссоверы сейчас продают примерно за те же деньги – от 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Hyundai i20

Представитель компактного класса автомобилей, сбалансированный во всех важных характеристиках. Машина незаметна для окружающих, но очень удобна, функциональна и проста в управлении. А еще она стоит недорого. К примеру, в РФ такие хэтчбеки можно найти примерно за 500 тысяч рублей.