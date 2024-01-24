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Французы назвали Dacia Duster 3 поколения главной автоновинкой 2024 года

Он опередил Renault Scenic и Citroen e-C3

Текст: Михаил Романченко
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Официальная премьера кроссовера Dacia Duster 3 поколения состоялась еще в ноябре прошлого года, но продажи машины на первом для нее рынке (в Европе) начнутся только в феврале.

За несколько недель до запуска новой генерации популярного кроссовера французское издание «L’argus» определило главные автоновинки 2024 года, где первое место досталось именно Duster. 

Trophees Argus 2024 Nouveaute Dacia Duster BD

Оглашение победителя 31-й по счету премии Argus Trophies состоялось в Париже. Награду вручили генеральному директору Dacia (входит в состав Renault) Дени Ле Воту.

В конкурсе за лучшую автоновинку 2024 года могли участвовать исключительно те автомобили, которые были представлены в 2023 году, но поступившие или готовящиеся поступить в продажу в течение 2024 года. Каждой из моделей был присужден собственный балл, основанный на голосовании знаменитых французских авто-журналистов. 

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Dacia Duster заработал суммарно 245 баллов и с большим отрывом опередил занявшего второе место Renault Scenic (223 балла). Тройку замкнул Citroen e-C3 с результатом в 221 балл, а четвертым и пятым стали Alfa Romeo 33 Stradale и Suzuki Swift, заработавшие 220 и 140 баллов соответственно. 

На шестой позиции оказался Mini Hatch (129 баллов), седьмая строчка досталась Volkswagen Tiguan (116 баллов), а восьмая – BMW X2 (110 баллов). Замкнули десятку Skoda Kodiaq и Porsche Panamera, получившие от французского жюри оценки в 110 и 89 баллов соответственно.

Источник:L’argus

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