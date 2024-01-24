Французы назвали Dacia Duster 3 поколения главной автоновинкой 2024 года

Официальная премьера кроссовера Dacia Duster 3 поколения состоялась еще в ноябре прошлого года, но продажи машины на первом для нее рынке (в Европе) начнутся только в феврале.

За несколько недель до запуска новой генерации популярного кроссовера французское издание «L’argus» определило главные автоновинки 2024 года, где первое место досталось именно Duster.

Оглашение победителя 31-й по счету премии Argus Trophies состоялось в Париже. Награду вручили генеральному директору Dacia (входит в состав Renault) Дени Ле Воту.

В конкурсе за лучшую автоновинку 2024 года могли участвовать исключительно те автомобили, которые были представлены в 2023 году, но поступившие или готовящиеся поступить в продажу в течение 2024 года. Каждой из моделей был присужден собственный балл, основанный на голосовании знаменитых французских авто-журналистов.

Dacia Duster заработал суммарно 245 баллов и с большим отрывом опередил занявшего второе место Renault Scenic (223 балла). Тройку замкнул Citroen e-C3 с результатом в 221 балл, а четвертым и пятым стали Alfa Romeo 33 Stradale и Suzuki Swift, заработавшие 220 и 140 баллов соответственно.

На шестой позиции оказался Mini Hatch (129 баллов), седьмая строчка досталась Volkswagen Tiguan (116 баллов), а восьмая – BMW X2 (110 баллов). Замкнули десятку Skoda Kodiaq и Porsche Panamera, получившие от французского жюри оценки в 110 и 89 баллов соответственно.