Раскрыты 5 автомобилей Mercedes-Benz, которые могут проехать больше 800 тысяч км

Mercedes-Benz из прошлого часто считают отличными подержанными автомобилями из-за первоклассного качества сборки, роскошного интерьера и множества функций. Но в число их плюсов входит не только все это, а еще и не менее важный показатель – надежность.

Какие из моделей штутгартского автогиганта можно назвать самыми беспроблемными и способными проехать более 800 тысяч километров рассказали журналисты издания «HotCars».

5 место: Mercedes-Benz 300TE (1989)

Универсалы Mercedes-Benz в конце 80-х стали культовыми. И на то есть веские причины, ведь они были просторны и практичны. Одним из таких примеров стал Mercedes-Benz 300 TE 1989 года, оснащенный 3-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем мощностью 178 лошадиных сил.

Оценка надежности этой модели составляет 9 баллов из 100. Машину называют фантастическим универсалом с минимальным количеством проблем при регулярном обслуживании и ремонте.

4 место: Mercedes-Benz CLK 430 (1999)

Двухдверный спортивный седан с невероятным внешним видом и впечатляющим резюме с точки зрения надежности. Под капотом автомобиля трудится 4,3-литровый V8, генерирующий 275 лошадиных сил. Он способен разгонять машину от нуля до 100 км/ч всего за 6,5-секунды.

Оценка беспроблемности этого «Мерседес» составляет 8 баллов из 10, а единственными неисправностями, с которыми сталкиваются его владельцы, называют лишь вышедшие из строя приборные панели и датчики.

3 место: Mercedes-Benz S-Class (2001)

Открывает тройку лучших один из самых роскошных седанов, которые можно было купить в начале 2000-х. Он остается таким даже спустя более двух десятков лет. Машина рассчитана на длительный срок службы и обладает оценкой надежности в 8 баллов из 10.

Многие ее экземпляры с зарегистрированным пробегом уже давно превысили отметку в полмиллиона километров и продолжают работать.

2 место: Mercedes C2000 Kompressor Sport (2005)

Модель начального уровня C-класса, которая зарекомендовала себя как крайне безотказная. Автомобиль, оснащаемый 1,8-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 161 лошадиную силу, оказался очень надежным, получив в этом рейтинге идеальную оценку с точки зрения долговечности 10/10.

1 место: Mercedes-Benz ML320 (1999)

Роскошный внедорожник, который отлично выполняет свою работу как со стороны практичности, так и безотказности, а также обеспечивает его владельцу большой комфорт и неплохую производительность. Несмотря на не самую высокую оценку с точки зрения надежности (6 из 10), пробег некоторых экземпляров ML320 говорит о многом.

Большинство проблем в этой модели если и возникают, то уже после отметки в 200 тысяч километров, но основная часть из них не носит критичный характер и позволяет машине продолжать эксплуатацию на протяжении еще многих сотен тысяч километров.