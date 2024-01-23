Раскрыты списки лучших компактных кроссоверов: их можно покупать не глядя

Кроссоверы – самый популярный класс автомобилей на мировом рынке. Но наиболее продаваемым является так называемый компактный класс этих машин. Какие небольшие SUV являются лучшими на планете и заслуживают того, чтобы быть купленными, рассказали журналисты издания «Motorbiscuit».
Авторы рейтинга сопоставили исследования нескольких авторитетных изданий и раскрыли списки в зависимости от того или иного агенства.
Так, к примеру, свежий рейтинг лучших компакт-кроссоверов от аналитиков «Kelley Blue Book» выглядит следующим образом:
1 место: Honda CR-V
2 место: Kia Sportage
3 место: Toyota RAV4
4 место: Toyota RAV4 Prime
5 место: Mazda CX-5
6 место: Mazda CX-50
7 место: Hyundai Tucson
8 место: Nissan Rogue
9 место: Subaru Forester
10 место: Jeep Wrangler
Что интересно, другое авторитетное издание «J.D.Power» включило в ТОП-10 лучших компактных SUV совершенно другие модели:
1 место: BMW X4
2 место: Buick Encore GX
3 место: Chevrolet Equinox
4 место: Porsche Macan
5 место: Buick Envision
6 место: Chevrolet Trailblazer
7 место: GMC Terrain
8 место: Subaru Forester
9 место: Ford Bronco Sport
10 место: Honda HR-V
Еще один собственный рейтинг лучших компактных «паркетников» по состоянию на 2024 год выкатило издание «US News and World Report». По мнению журналистов этого портала, ТОП-10 в этом сегменте SUV должен выглядеть следующем образом:
1 место: Mazda CX-5
2 место: Hyundai Tucson
3 место: Ford Bronco Sport
4 место: Kia Sportage
5 место: Mazda CX-50
6 место: Subaru Forester
7 место: Ford Bronco
8 место: Honda CR-V
9 место: Nissan Rogue
10 место: Toyota RAV4.
Интересное наблюдение, связанное с тремя этими рейтингами: единственным представителем всех трех ТОП-ов оказался лишь один кроссовер – Subaru Forester. Машину посчитали одним из лучших компактных SUV все три издания.