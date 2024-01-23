Раскрыты списки лучших компактных кроссоверов: их можно покупать не глядя

Кроссоверы – самый популярный класс автомобилей на мировом рынке. Но наиболее продаваемым является так называемый компактный класс этих машин. Какие небольшие SUV являются лучшими на планете и заслуживают того, чтобы быть купленными, рассказали журналисты издания «Motorbiscuit».

Авторы рейтинга сопоставили исследования нескольких авторитетных изданий и раскрыли списки в зависимости от того или иного агенства.

Так, к примеру, свежий рейтинг лучших компакт-кроссоверов от аналитиков «Kelley Blue Book» выглядит следующим образом:

1 место: Honda CR-V

2 место: Kia Sportage

3 место: Toyota RAV4

4 место: Toyota RAV4 Prime

5 место: Mazda CX-5

6 место: Mazda CX-50

7 место: Hyundai Tucson

8 место: Nissan Rogue

9 место: Subaru Forester

10 место: Jeep Wrangler

Что интересно, другое авторитетное издание «J.D.Power» включило в ТОП-10 лучших компактных SUV совершенно другие модели:

1 место: BMW X4

2 место: Buick Encore GX

3 место: Chevrolet Equinox

4 место: Porsche Macan

5 место: Buick Envision

6 место: Chevrolet Trailblazer

7 место: GMC Terrain

8 место: Subaru Forester

9 место: Ford Bronco Sport

10 место: Honda HR-V

Еще один собственный рейтинг лучших компактных «паркетников» по состоянию на 2024 год выкатило издание «US News and World Report». По мнению журналистов этого портала, ТОП-10 в этом сегменте SUV должен выглядеть следующем образом:

1 место: Mazda CX-5

2 место: Hyundai Tucson

3 место: Ford Bronco Sport

4 место: Kia Sportage

5 место: Mazda CX-50

6 место: Subaru Forester

7 место: Ford Bronco

8 место: Honda CR-V

9 место: Nissan Rogue

10 место: Toyota RAV4.

Интересное наблюдение, связанное с тремя этими рейтингами: единственным представителем всех трех ТОП-ов оказался лишь один кроссовер – Subaru Forester. Машину посчитали одним из лучших компактных SUV все три издания.