Испанцы назвали новые машины с ценой до 2,4 млн рублей, которые стоят своих денег

Покупка нового автомобиля всегда таит в себе выбор между той или иной моделью с точки зрения цены и качества. Какие машины можно назвать лучшими в бюджете до 25 тысяч евро (около 2,4 млн рублей), рассказали журналисты испанского автомобильного портала «Periodismodelmotor».

Ford Fiesta

На первой строчке в этом рейтинге расположился хэтчбек Ford Fiesta. Машину хвалят за ее динамику, являющейся самой впечатляющей в своем сегменте, а также за приятный дизайн и широкий список двигателей, в который входят моторы мощностью от 75 до 200 лошадиных сил.

Но важнее всего этого ее цена, которая в Европе начинается от 17 тысяч 500 евро (примерно 1,7 млн. рублей).

Seat Arona

Малоизвестная в России, но очень популярная в Испании 5-дверка остается одним из самых продаваемых автомобилей в этой стране. И не спроста. Она обладает привлекательным дизайном, вместительным салоном и багажником, в который можно уместить 400 литров груза.

Кроме того, Arona неплохо едет и стоит около 22 тысяч евро (2,1 млн. рублей).

Toyota Yaris Cross

Когда речь заходит о гибридном автомобиле, лучшим выбором в Испании считается один из бюджетных кроссоверов Toyota, построенный на платформе хэтчбека Yaris.

Рецепт отличной машины выглядит простым: приятная внешность, качественный салон и отличные характеристики, а также средний расход топлива, равный всего 4,5-литрам на 100 км и цена в 25 тысяч евро (2,4 млн. рублей).

Kia Ceed

Один из самых качественных корейских автомобилей, в котором тщательно подходят к регулировке и выбору материалов для машины. Испанцы хвалят Ceed за его продвинутую мультимедийную систему, а также багажник емкостью более 395 литров и стоимость от 20 тысяч евро (1,9 млн. рублей).

Citroen C4 X

Седан, по формату сильно напоминающий Lada Vesta Cross, представляет собой гибрид обычной 4-дверки и кроссовера. Благодаря высокому клиренсу и наличию пластикового обвеса на этом Citroen можно съезжать с асфальтовых дорог не опасаясь застрять посреди глуши или повредить кузов об ветки.

Багажник кросс-седана обладает объемом 510 литров, а линейка двигателей состоит как из бензиновых и дизельных, так и электрических агрегатов. Цена на машину составляет около 22 тысячи евро (2,1 млн. рублей).

Hyundai Kona

Во втором поколении этот кроссовер Hyundai заметно прибавил в размерах и стал гораздо ближе к родственнику Tucson.

За стартовую цену в 25 тысяч евро (2,4 млн. рублей) покупатель получит в свое распоряжение технологичный и функциональный автомобиль с багажным отсеком объемом около 466 литров, а также огромный выбор силовых установок от бензиновых до гибридных и полностью электрических.

Peugeot 308

Замыкает список лучших автомобилей с ценой до 25 тысяч евро (2,4 млн.рублей) французский хэтчбек, главной «фишкой» которого является дизайн. Peugeot 308 обладает агрессивным внешним обликом и, как утверждают журналисты из Испании, по качеству материалов превосходит практически все модели в своем сегменте.

Машину продают с моторами мощностью до 225 лошадиных сил. И просят за нее минимум 24 тысячи евро (около 2,3 млн. рублей).