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Hyundai обновит роскошный кроссовер Genesis GV70 – что известно о новинке

Премьера – этим летом

Текст: Ростислав Архипов
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Премьера кроссовера люксового суббренда Hyundai, получившего название Genesis GV70, датирована декабрем 2020 года. С тех пор прошло уже больше трех лет, а значит для модели назревает первая плановая «подтяжка лица». Что известно о проекте обновленного Genesis GV70, рассказали журналисты корейского издания «The KCB».

Несколько недель назад в Сети появились очередные шпионские фотографии прототипов реформенных GV70, которые послужили в качестве основы для рендерных изображений новинки. 

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Судя по ним, с рестайлингом «семидесятка» обзаведется новой графикой фар, напоминающей легковую модель G80, а также сможет похвастать новым дизайном бамперов и легкосплавных колесных дисков. 

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Определенные изменения произойдут и в салоне кроссовера, но какими они будут пока сказать сложно. По слухам, машине может достаться современный 27-дюймовый OLED-дисплей, который появился в его старшем родственнике GV80 Coupe (на фото выше). 

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По информации инсайдеров, нынешняя линейка силовых агрегатов Genesis GV70 сохранится и в модернизированной модели, но подвергнется тонкой доработке, направленной на повышение эффективности.

Ключевые изменения могут включить в себя появление у кроссовера более емкого аккумулятора, который позволит увеличить запас хода при езде исключительно на электротяге.

Кроме того, не исключен вариант, при котором новый GV70 получит мягко-гибридную силовую установку (MHEV), которая заменит дизельный силовой агрегат.

Официальная премьера рестайлингового Genesis GV70 запланирована на это лето. В США и Европе машина появится ближе к концу 2024 года. 

Источник:The KCB
Фото:NYMammoth

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