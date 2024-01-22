Hyundai обновит роскошный кроссовер Genesis GV70 – что известно о новинке

Премьера кроссовера люксового суббренда Hyundai, получившего название Genesis GV70, датирована декабрем 2020 года. С тех пор прошло уже больше трех лет, а значит для модели назревает первая плановая «подтяжка лица». Что известно о проекте обновленного Genesis GV70, рассказали журналисты корейского издания «The KCB».

Несколько недель назад в Сети появились очередные шпионские фотографии прототипов реформенных GV70, которые послужили в качестве основы для рендерных изображений новинки.

Судя по ним, с рестайлингом «семидесятка» обзаведется новой графикой фар, напоминающей легковую модель G80, а также сможет похвастать новым дизайном бамперов и легкосплавных колесных дисков.

Определенные изменения произойдут и в салоне кроссовера, но какими они будут пока сказать сложно. По слухам, машине может достаться современный 27-дюймовый OLED-дисплей, который появился в его старшем родственнике GV80 Coupe (на фото выше).

По информации инсайдеров, нынешняя линейка силовых агрегатов Genesis GV70 сохранится и в модернизированной модели, но подвергнется тонкой доработке, направленной на повышение эффективности.

Ключевые изменения могут включить в себя появление у кроссовера более емкого аккумулятора, который позволит увеличить запас хода при езде исключительно на электротяге.

Кроме того, не исключен вариант, при котором новый GV70 получит мягко-гибридную силовую установку (MHEV), которая заменит дизельный силовой агрегат.

Официальная премьера рестайлингового Genesis GV70 запланирована на это лето. В США и Европе машина появится ближе к концу 2024 года.